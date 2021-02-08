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С мобильным приложением и 3D-камерами - единственный в СНГ роботизированный молочно-товарный комплекс построили в Каменецком районе. В доильном зале работает всего один человек. А узнать информацию по каждому животному можно, открыв приложение. Модернизацию провели, чтобы снизить человеческий фактор и повысить производительность. Как новые технологии увеличивают потенциал предприятия - узнаем в сюжете Марии Тройнич.



У каждого работника на ферме установлено на мобильном телефоне приложение, по которому он может отследить из любой точки, что с коровой, что с ней не так.



IT-технологии - в сельскохозяйственном процессе. Открыв мобильное приложение, можно узнать, как себя чувствует и сколько дает молока каждая корова на ферме. Ультрасовременную доильную карусель установили на предприятии "Беловежский". Такая - единственная в СНГ. Теперь в доильном зале только один человек. Оператор следит, как работает оборудование. Остальное - дело техники.



Андрей Ягович, инженер-механик МТК "Минковичи" ОАО "Беловежский": "На каждом роботе установлена 3D-камера, которая в реальном времени строит модель вымени, технология является технологией почетвертного доения. Что позволяет нам имитировать ручное доение для коровы".

Вся информация выводится на один экран. На мониторе - все показатели по каждому животному. А внутри самой карусели стоит сразу шесть разных роботов. И у каждого - своя функция.

Андрей Ягович, инженер-механик МТК "Минковичи" ОАО "Беловежский": "Первое - обработка вымени до доения, то есть промывка, подготовка сдаивания, подключение сосков, сдаивание, потом обработка сосков и промывка доильных стаканов".

Одновременно на карусели может находиться 24 коровы. Чтобы их подоить, у робота уходит 17 минут. Автоматическая и система вентиляции. Зимой в зале тепло, летом - прохладно. По словам специалистов, комфорт для животных очень важен, от этого напрямую зависят надои. На предприятии подсчитали: роботизированная технология увеличит производство молока на 6 % с каждой коровы. Свежее молоко сразу поступает в холодильник. Потом сырье отвозят на завод.



Еще одно новшество - автоматический кормоподбрасыватель. Техника растрясает корм, чтобы тот не портился и был вкуснее для коров. Робот работает без участия человека и даже ставит себя на подзарядку.



Для новой фермы построили отдельное здание. Вместе с роботом-каруселью его привезли из Швеции - модернизация обошлась предприятию в 17 миллионов рублей.



Александр Корж, главный зоотехник ОАО "Беловежский": "В чем преимущество мощения - оно получилось длиннее, чем обычно. Потому что здесь используется двухрядная система содержания животных. Мы сделали ставку на доступ животных к кормовому столу. Сытая корова дает больше молока".

Предприятие "Беловежский" - одно из крупнейших сельхозпредприятий области. Здесь производят 60 % валовой продукции всего района.



Александр Дунькович, гендиректор ОАО "Беловежский": "Сегодня "Беловежский" - это самый крупный свиноводческий комплекс, который существует в Беларуси, у нас 118 тысяч свиней. Планы, которые ставим перед собой, это реконструкция свиноводческого комплекса. Но в то же время не забываем о развитии молочного скотоводства, которое является высокорентабельным, прибыльным".

Сейчас на предприятии готовятся реализовать вторую очередь проекта: провести реконструкцию других ферм и увеличить поголовье молочного скота, чтобы нарастить производительность и вместе с ней потенциал предприятия в целом.