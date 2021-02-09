Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев - Sputnik. Оператор "Северного потока-2" – Nord Stream 2 AG – рассчитывает завершить строительство двух ниток трубопровода в датской акватории до конца апреля, об свидетельствует информация, размещенная на сайте датского агентства по мореплаванию.

Укладка труб газопровода в водах Дании началась три дня назад .

Работы возле датского острова Борнхольм и до границы с Германией будет вести судно "Фортуна" в сопровождении судов "Мукран" и "Балтийский исследователь", а также "Иван Сидоренко" и "Умка".

"Северный поток-2"

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. По ним будет поставляться газ в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Против проекта выступают США , продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.

Россия неоднократно призывала относиться к проекту исключительно как к экономическому. Москва подчеркивает, что "Северный поток-2" выгоден европейским странам, так как способствует укреплению их энергобезопасности.

Проект по строительству газопровода реализован уже на 97%. Осталось достроить примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров. В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С немецкими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" до конца мая.

Читайте также: