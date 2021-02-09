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Европейские эксперты начали работу на БелАЭС
09.02.2021 09:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев – Sputnik. Эксперты Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) начали работу на Белорусской атомной станции, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
© Photo : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Работа проводится в рамках партнерского обзора Национального плана действий по итогам стресс-тестов станции. В экспертную группу входит девять специалистов из Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Литвы, Украины, Финляндии, ее возглавляет генеральный директор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) Петтери Тийппана.
На площадке БелАЭС эксперты будут работать 9-10 февраля.
"Они посетят объекты станции, ознакомятся с материалами, в которых отражена информация о реализации мероприятий национального плана действий по итогам стресс-тестов, а также смогут задать вопросы представителям Госатомнадзора, Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики, группе проектировщиков АО ИК "АСЭ" и непосредственно специалистам атомной станции", - говорится в сообщении белорусского ведомства.
Напомним, что визит европейских экспертов в Островец должен был состояться еще в декабре. Однако
Стресс-тесты на БелАЭС
Беларусь на добровольной основе уже провела свои стресс-тесты БелАЭС по процедуре Европейского союза. Результаты подтвердили надежность атомной станции на случай стихийных бедствий - землетрясений, наводнений и техногенных аварий. Также был проведен анализ рисков, связанных с человеческим фактором. Дефицитов безопасности на АЭС выявлено не было.
© REUTERS / ANDREI STASEVICH/BELTA
Как ранее сообщили в пресс-службе Еврокомиссии,
"Наша цель - подготовить предварительный отчет о результатах стресс-тестов БелАЭС, в том числе по ключевым вопросам безопасности, опубликовать эти данные и передать его Беларуси до коммерческого запуска ", - сообщили в Еврокомиссии.
Островецкая АЭС
Беларусь завершает
Физический пуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, а 3 ноября он был
© Photo : БелАЭС
Турбина первого блока Островецкой АЭС
После того, была произведена замена трансформаторов напряжения и испытано теплоэнергетическое оборудование, первый энергоблок включили в сеть. Первый реактор атомной станции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря,
Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, а второй - в 2022 году.
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В экспертную группу входят специалисты из восьми европейских стран - они планировали приехать еще в декабре, однако встреча была перенесена.
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