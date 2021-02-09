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Европейские эксперты начали работу на БелАЭС

09.02.2021 09:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев – Sputnik. Эксперты Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) начали работу на Белорусской атомной станции, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

© Photo : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Как проходят испытания на первом энергоблоке БелАЭС

Работа проводится в рамках партнерского обзора Национального плана действий по итогам стресс-тестов станции. В экспертную группу входит девять специалистов из Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Литвы, Украины, Финляндии, ее возглавляет генеральный директор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) Петтери Тийппана.

На площадке БелАЭС эксперты будут работать 9-10 февраля.

"Они посетят объекты станции, ознакомятся с материалами, в которых отражена информация о реализации мероприятий национального плана действий по итогам стресс-тестов, а также смогут задать вопросы представителям Госатомнадзора, Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики, группе проектировщиков АО ИК "АСЭ" и непосредственно специалистам атомной станции", - говорится в сообщении белорусского ведомства.

Напомним, что визит европейских экспертов в Островец должен был состояться еще в декабре. Однако встреча была перенесена, так как белорусский регулятор не принял участие в одном из технических заседаний с участием экспертов ENSREG в формате видеоконференции.

Стресс-тесты на БелАЭС

Беларусь на добровольной основе уже провела свои стресс-тесты БелАЭС по процедуре Европейского союза. Результаты подтвердили надежность атомной станции на случай стихийных бедствий - землетрясений, наводнений и техногенных аварий. Также был проведен анализ рисков, связанных с человеческим фактором. Дефицитов безопасности на АЭС выявлено не было.

© REUTERS / ANDREI STASEVICH/BELTA
Есть варианты: куда на экспорт может уйти энергия с БелАЭС

Как ранее сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, отчет о предварительных результатах стресс-тестов в Брюсселе планируют подготовить к марту. Доклад будет опубликован до начала коммерческой эксплуатации электростанции.

"Наша цель - подготовить предварительный отчет о результатах стресс-тестов БелАЭС, в том числе по ключевым вопросам безопасности, опубликовать эти данные и передать его Беларуси до коммерческого запуска ", - сообщили в Еврокомиссии.

Островецкая АЭС

Беларусь завершает строительство АЭС в Гродненской области по передовому российскому проекту "ВВЭР-1200", который отвечает всем нормам МАГАТЭ. Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.

Физический пуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, а 3 ноября он был включен в общую энергосистему страны. Официальная церемония его запуска с участием президента Беларуси прошла позже - 7 ноября, где  Александр Лукашенко заявил, что республике нужна еще одна такая станция.

© Photo : БелАЭС
Утвержден порядок ввода БелАЭС в эксплуатацию

Турбина первого блока Островецкой АЭС остановилась 8 ноября – на пятый день после его включения в энергосистему Беларуси. Как заверил глава строительства Виталий Полянин, это не повлияло на безопасность атомной станции и график производимых работ.

После того, была произведена замена трансформаторов напряжения и испытано теплоэнергетическое оборудование, первый энергоблок включили в сеть. Первый реактор атомной станции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря, на 100%-ю мощность он был выведен 12 января.

Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, а второй - в 2022 году.

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Теги: Минск
 
 
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В экспертную группу входят специалисты из восьми европейских стран - они планировали приехать еще в декабре, однако встреча была перенесена.
 
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