Минтруда Беларуси анонсировал рост пенсий в 2021-2025 годах

Министерство труда и социальной защиты Беларуси ставит рост пенсий основным направлением политики в социально-трудовой сфере. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте ведомства.

Минтруда сообщает, что госполитика ближайшей пятилетки будет направлена на реальный рост пенсий. Таким образом обещают, что к 2025 году средняя пенсия по возрасту составит не менее 40% от средней зарплаты по Беларуси.

Увеличение дохода пенсионеров собираются реализовывать тремя способами:

усовершенствовать систему отложенных пенсий,

индексировать выплаты с учетом дохода и трудового стажа,

развить добровольное накопительное пенсионное страхование.

Про отложенные пенсии

После достижения пенсионного возраста возможно отказаться от получения пенсии и продолжить работать. В таком случае в будущем можно получить прибавку к пенсии за счет дополнительного стажа и так называемой премии.

Минтруда заявляет, что отказавшись от пенсии в течение 5 лет и продолжая работать, можно уволить ее размер в 1,5-1,8 раза.

По информации министерства, реальный рост пенсий за последние 5 лет (с 2015 года) в Беларуси составил 1,2 раза, а номинальный – 1,7.

Среднемесячная пенсия по возрасту у неработающего пенсионера за прошлый год составила 474 рубля, а в декабре 2020 года – 511 рублей.

В Минтруда отметили, что что пенсионеры составляют почти 27 % населения страны, т. е. каждый четвертый белорус – пенсионер.