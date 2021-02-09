ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минтруда Беларуси анонсировал рост пенсий в 2021-2025 годах

09.02.2021 10:11 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Министерство труда и социальной защиты Беларуси ставит рост пенсий основным направлением политики в социально-трудовой сфере. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте ведомства.

Минтруда сообщает, что госполитика ближайшей пятилетки будет направлена на реальный рост пенсий. Таким образом обещают, что к 2025 году средняя пенсия по возрасту составит не менее 40% от средней зарплаты по Беларуси.

Увеличение дохода пенсионеров собираются реализовывать тремя способами:

  • усовершенствовать систему отложенных пенсий,
  • индексировать выплаты с учетом дохода и трудового стажа,
  • развить добровольное накопительное пенсионное страхование.

Про отложенные пенсии

После достижения пенсионного возраста возможно отказаться от получения пенсии и продолжить работать. В таком случае в будущем можно получить прибавку к пенсии за счет дополнительного стажа и так называемой премии.

Минтруда заявляет, что отказавшись от пенсии в течение 5 лет и продолжая работать, можно уволить ее размер в 1,5-1,8 раза.

По информации министерства, реальный рост пенсий за последние 5 лет (с 2015 года) в Беларуси составил 1,2 раза, а номинальный – 1,7.

Среднемесячная пенсия по возрасту у неработающего пенсионера за прошлый год составила 474 рубля, а в декабре 2020 года – 511 рублей.

В Минтруда отметили, что что пенсионеры составляют почти 27 % населения страны, т. е. каждый четвертый белорус – пенсионер.

Напомним, с 1 февраля в Беларуси увеличен размер бюджета прожиточного минимума. Вместе с БПМ выросли размеры привязанных к нему выплат: трудовых и социальных пенсий, доплат пенсионерам, государственных пособий и по уходу за инвалидами.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство труда и социальной защиты Беларуси ставит рост пенсий основным направлением политики в социально-трудовой сфере. Об этом говорится в...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Европейские эксперты начали работу на БелАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by