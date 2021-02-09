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Биткоин установил очередной рекорд, подорожав за ночь на четыре тысячи
09.02.2021 10:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев – Sputnik. Самая популярная криптовалюта – биткоин – снова побила рекорд своей стоимости, подорожав до более чем 48 тысяч долларов, об этом свидетельствуют данные торгов.
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Ранее компания Tesla, принадлежащая Илону Маску, сообщила, что проинвестировала в биткоин 1,5 миллиарда долларов в рамках обновлений политики компании. Криптовалюту Tesla отнесла к альтернативным резервным активам, в которые руководством компании было принято решение инвестировать часть денежных средств.
Кроме того, автопроизводитель сообщил о намерении начать принимать биткоин в качестве оплаты в ближайшее время.
Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года. Только за 7 января биткоин
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Стоимость биткоина "подогрело" заявление компании Tesla – автопроизводитель сообщил о намерениях инвестировать в криптовалюту.
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