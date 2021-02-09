Биткоин установил очередной рекорд, подорожав за ночь на четыре тысячи

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев – Sputnik. Самая популярная криптовалюта – биткоин – снова побила рекорд своей стоимости, подорожав до более чем 48 тысяч долларов, об этом свидетельствуют данные торгов.

Еще вечером в понедельник биткоин установил свой очередной рекорд, его цена составила 44 304 доллара, за ночь он подорожал на более чем четыре тысячи – до 48 119 долларов США.

Ранее компания Tesla, принадлежащая Илону Маску, сообщила, что проинвестировала в биткоин 1,5 миллиарда долларов в рамках обновлений политики компании. Криптовалюту Tesla отнесла к альтернативным резервным активам, в которые руководством компании было принято решение инвестировать часть денежных средств.

Кроме того, автопроизводитель сообщил о намерении начать принимать биткоин в качестве оплаты в ближайшее время.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года. Только за 7 января биткоин трижды обновил исторический максимум, по итогам дня его стоимость достигла 40 146 долларов.

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