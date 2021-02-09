Еще один дом для многодетных. Как продвигается стройка десятиэтажки на Карастояновой в Минске

Для парковки автомобилей в доме будет гараж на 94 автомобиля, еще 27 машиномест будут расположены на открытой парковке возле дома.

Что касается квартир, то еще на старте строительства в УКСе Центрального района поясняли, что жилье в 10-этажке будет предназначаться для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. В первую очередь – из категории многодетных семей.