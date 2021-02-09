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Еще один дом для многодетных. Как продвигается стройка десятиэтажки на Карастояновой в Минске
09.02.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Прошлой весной в конце тихой улицы Карастояновой появилась строительная техника. Здесь, рядом с парком Дружбы народов, диспетчерской станцией и частным сектором начали возводить 10-этажный дом на три подъезда. Мы съездили на стройплощадку и узнали, как идет строительство.
С момента нашего первого визита дом заметно вырос. Если летом рядом с конечной троллейбусов и автобусов
Из-за перепадов рельефа дом стоит на своеобразном стилобате. Со стороны парка Дружбы народов на первых этажах будут коммерческие помещения. В январе застройщик уже
Для парковки автомобилей в доме будет гараж на 94 автомобиля, еще 27 машиномест будут расположены на открытой парковке возле дома.
Что касается квартир, то еще на старте строительства в УКСе Центрального района поясняли, что жилье в 10-этажке будет предназначаться для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. В первую очередь – из категории многодетных семей.
Данные намерения подтвердила и проектная декларация. В декабре застройщик
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Прошлой весной в конце тихой улицы Карастояновой появилась строительная техника. Здесь, рядом с парком Дружбы народов, диспетчерской станцией и частным сектором...
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