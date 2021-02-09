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Еще один дом для многодетных. Как продвигается стройка десятиэтажки на Карастояновой в Минске

09.02.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Прошлой весной в конце тихой улицы Карастояновой появилась строительная техника. Здесь, рядом с парком Дружбы народов, диспетчерской станцией и частным сектором начали возводить 10-этажный дом на три подъезда. Мы съездили на стройплощадку и узнали, как идет строительство.

С момента нашего первого визита дом заметно вырос. Если летом рядом с конечной троллейбусов и автобусов был только котлован, то сейчас десятиэтажный дом выведен почти под крышу.

Еще один дом для многодетных. Как продвигается стройка десятиэтажки на Карастояновой в Минске
Еще один дом для многодетных. Как продвигается стройка десятиэтажки на Карастояновой в Минске
Так дом выглядел в июне 2020 года.

Напомним, что в новостройке будет 141 квартира: 86 однокомнатных (из них – 26 квартир-студий), 20 двухкомнатных и 35 трехкомнатных. Благодаря конструктивной особенности здания, часть квартир будет иметь свободную планировку.

Еще один дом для многодетных. Как продвигается стройка десятиэтажки на Карастояновой в Минске
Еще один дом для многодетных. Как продвигается стройка десятиэтажки на Карастояновой в Минске
Еще один дом для многодетных. Как продвигается стройка десятиэтажки на Карастояновой в Минске

Из-за перепадов рельефа дом стоит на своеобразном стилобате. Со стороны парка Дружбы народов на первых этажах будут коммерческие помещения. В январе застройщик уже предложил их к покупке по стоимости порядка 1500 долларов за квадратный метр. Придомовая территория, детская площадка и входы в подъезды будут располагаться со стороны частного сектора.

Еще один дом для многодетных. Как продвигается стройка десятиэтажки на Карастояновой в Минске
Еще один дом для многодетных. Как продвигается стройка десятиэтажки на Карастояновой в Минске
Еще один дом для многодетных. Как продвигается стройка десятиэтажки на Карастояновой в Минске

Для парковки автомобилей в доме будет гараж на 94 автомобиля, еще 27 машиномест будут расположены на открытой парковке возле дома.

Что касается квартир, то еще на старте строительства в УКСе Центрального района поясняли, что жилье в 10-этажке будет предназначаться для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. В первую очередь – из категории многодетных семей.

Еще один дом для многодетных. Как продвигается стройка десятиэтажки на Карастояновой в Минске
Еще один дом для многодетных. Как продвигается стройка десятиэтажки на Карастояновой в Минске
Еще один дом для многодетных. Как продвигается стройка десятиэтажки на Карастояновой в Минске

Данные намерения подтвердила и проектная декларация. В декабре застройщик опубликовал предложение для «очередников». Купить квартиру в новостройке можно было за 1995 рублей за квадратный метр для нормативной площади и 2700 рублей – для площади, превышающей нормативную. Цена машиноместа составила 54 тысячи рублей (21 тысяча долларов).

Еще один дом для многодетных. Как продвигается стройка десятиэтажки на Карастояновой в Минске
Еще один дом для многодетных. Как продвигается стройка десятиэтажки на Карастояновой в Минске
Еще один дом для многодетных. Как продвигается стройка десятиэтажки на Карастояновой в Минске

В документах сроком сдачи «Многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой и встроенными объектами обслуживания в границах улиц Пригородной и Гая» называется январь 2022 года. Судя по взятым темпам, задержек в сдаче новостройки в эксплуатацию быть не должно.

Еще один дом для многодетных. Как продвигается стройка десятиэтажки на Карастояновой в Минске
Еще один дом для многодетных. Как продвигается стройка десятиэтажки на Карастояновой в Минске
Еще один дом для многодетных. Как продвигается стройка десятиэтажки на Карастояновой в Минске

 
 
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Прошлой весной в конце тихой улицы Карастояновой появилась строительная техника. Здесь, рядом с парком Дружбы народов, диспетчерской станцией и частным сектором...
 
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