Торги во вторник начались с подорожания евро и падения доллара

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев – Sputnik. Актуальные котировки доллара США, евро и российского рубля обнародовала Белорусская валютно-фондовая биржа (БВФБ).

По информации БВФБ на 10:29, евро стал дороже на 0,14%, доллар США просел на 0,26%, российский рубль набрался сил на 0,09%.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют во вторник 9 февраля:

1 евро – 3,15 белорусского рубля;

1 доллар США – 2,62 рубля;

100 российских рублей - 3,52 рубля.

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Какой курс доллара может быть в конце 2021 года?

Заработная плата по стране по итогам 2021 года может составлять около 420-450 долларов в эквиваленте, такое мнение высказал ранее экономический эксперт Ярослав Романчук. По его мнению, курс белорусского рубля к доллару на конец года дойдет до 3,3 рубля.

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