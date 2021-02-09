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Беларусь в 2020 году начала поставки сельхозпродукции на 20 новых рынков

09.02.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Отечественная сельхозпродукция и продукты питания сейчас поставляются в 116 стран мира, в том числе в Сомали и на Мадагаскар, а большая доля (порядка 80 %) экспорта белорусского продовольствия приходится на Россию. По подсчетам аналитиков, в целом экспорт продукции аграрной отрасли за прошлый год вырос на 4,3 % и составил 5,8 млрд долларов. 
 
 
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Отечественная сельхозпродукция и продукты питания сейчас поставляются в 116 стран мира, в том числе в Сомали и на Мадагаскар, а большая доля (порядка 80 %) экспорта...
 
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