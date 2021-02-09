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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь в 2020 году начала поставки сельхозпродукции на 20 новых рынков Отечественная сельхозпродукция и продукты питания сейчас поставляются в 116 стран мира, в том числе в Сомали и на Мадагаскар, а большая доля (порядка 80 %) экспорта...

Отечественная сельхозпродукция и продукты питания сейчас поставляются в 116 стран мира, в том числе в Сомали и на Мадагаскар, а большая доля (порядка 80 %) экспорта белорусского продовольствия приходится на Россию. По подсчетам аналитиков, в целом экспорт продукции аграрной отрасли за прошлый год вырос на 4,3 % и составил 5,8 млрд долларов.