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Беларусь в 2020 году начала поставки сельхозпродукции на 20 новых рынков
09.02.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTОтечественная сельхозпродукция и продукты питания сейчас поставляются в 116 стран мира, в том числе в Сомали и на Мадагаскар, а большая доля (порядка 80 %) экспорта белорусского продовольствия приходится на Россию. По подсчетам аналитиков, в целом экспорт продукции аграрной отрасли за прошлый год вырос на 4,3 % и составил 5,8 млрд долларов.
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Отечественная сельхозпродукция и продукты питания сейчас поставляются в 116 стран мира, в том числе в Сомали и на Мадагаскар, а большая доля (порядка 80 %) экспорта...
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