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Пандемия охладила интерес к алмазам и бриллиантам

09.02.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Локдауны, ограничения на путешествия и туризм, а также общая экономическая неопределенность привели к тому, что в 2020 продажи ювелирных изделий с бриллиантами сократились на 15 %. Таков подсчет международных аналитиков. Самое значительное сокращение производства отмечено в Канаде, России, Австралии и Ботсване.

Но в 2021 году эксперты прогнозируют восстановление на мировом рынке алмазов и бриллиантов. Многие производители уже объявили о росте продаж и цен на необработанные камни на 5–8 % за один только январь.

 
 
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Локдауны, ограничения на путешествия и туризм, а также общая экономическая неопределенность привели к тому, что в 2020 продажи ювелирных изделий с бриллиантами...
 
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