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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пандемия охладила интерес к алмазам и бриллиантам Локдауны, ограничения на путешествия и туризм, а также общая экономическая неопределенность привели к тому, что в 2020 продажи ювелирных изделий с бриллиантами...

Локдауны, ограничения на путешествия и туризм, а также общая экономическая неопределенность привели к тому, что в 2020 продажи ювелирных изделий с бриллиантами сократились на 15 %. Таков подсчет международных аналитиков. Самое значительное сокращение производства отмечено в Канаде, России, Австралии и Ботсване.Но в 2021 году эксперты прогнозируют восстановление на мировом рынке алмазов и бриллиантов. Многие производители уже объявили о росте продаж и цен на необработанные камни на 5–8 % за один только январь.