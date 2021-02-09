ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Сбои в работе системы видеонаблюдения». Дело журналистки TUT.BY Калининой будут рассматривать без данных с камер

09.02.2021 13:17 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Заседание по делу журналистки TUT.BY Надежды Калининой об административном правонарушении назначено на пятницу 12 февраля. После первого заседания в процессе был объявлен перерыв для получения судом видеозаписей с камер наблюдения Минского городского дворца культуры (бывший ДК «Камволь»).


Фото: TUT.BY

По нашим данным, записи с камер наблюдения суду не были предоставлены «в связи со сбоями в работе системы видеонаблюдения». Во время первого заседания Надежда Калинина и ее адвокат Валерий Зинкевич ходатайствовали о запросе и просмотре записей с камер наблюдения дворца культуры. Надежда говорит, что эти записи могли подтвердить, что она находилась в здании ДК и задержали ее на крыльце, как только она вышла.

Надежду Калинину задержали 29 января, когда она пыталась попасть на съезд делегатов Всебелорусского народного собрания по Минску, который проходил в Минском городском дворце культуры по адресу ул. Маяковского, 129. 1 февраля по административному делу в отношении журналистки прошел суд.

В составленных на Надежду протоколах указано, что журналистка устроила пикет «за честные выборы» и оказывала сопротивление во время задержания. Выступавший в суде свидетель Шиманович (фамилия не настоящая) заявлял, что Калинина пикетировала вдоль проезжей части рядом с дворцом культуры, выкрикивала «Жыве Беларусь!» и не реагировала на его неоднократные замечания, но не сопротивлялась, когда ее задерживали.

Журналистка вину не признала, заявила, что в протоколах верно указан только адрес, по которому ее задержали, все остальное не имеет отношения к реальным событиям. Она настаивает, что приехала в ДК, чтобы зарегистрироваться для освещения мероприятия, куда ее не пустили. А потом задержали на выходе из здания.

В итоге в процессе был объявлен перерыв, во время которого суд намеревался истребовать видеозаписи с камер наблюдения дворца культуры, где Калинина была задержана. Параллельно с ожиданием получения судом записей с видеокамер Надежда и ее адвокат собирают данные, которые подтвердят, что она находилась в здании Минского городского дворца культуры и не участвовала в пикете у дороги.

Как рассказали TUT.BY участники мероприятия, почти все они оказались в зале до 15.40 — их попросили занять места заранее, даже тех, кто курил на улице в это время.

Если вы были свидетелем задержания Надежды Калининой или находились на остановке «Камвольный комбинат» с 15.40 до 16.00 в пятницу, 29 января, а также если у вас есть видеозаписи с телефонов, камер наблюдения, автомобильных регистраторов, сделанные по адресу Маяковского, 129, в промежутке с 15.40 до 16.00, пожалуйста, напишите на @tutby_editor в телеграм.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд не получил видео момента задержания журналиста «в связи со сбоями в работе».
 
Новости дня
Новости экономики
 
Торги во вторник начались с подорожания евро и падения доллара
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by