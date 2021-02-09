«Сбои в работе системы видеонаблюдения». Дело журналистки TUT.BY Калининой будут рассматривать без данных с камер

Источник материала: Tut.by

Заседание по делу журналистки TUT.BY Надежды Калининой об административном правонарушении назначено на пятницу 12 февраля. После первого заседания в процессе был объявлен перерыв для получения судом видеозаписей с камер наблюдения Минского городского дворца культуры (бывший ДК «Камволь»).



Фото: TUT.BY

По нашим данным, записи с камер наблюдения суду не были предоставлены «в связи со сбоями в работе системы видеонаблюдения». Во время первого заседания Надежда Калинина и ее адвокат Валерий Зинкевич ходатайствовали о запросе и просмотре записей с камер наблюдения дворца культуры. Надежда говорит, что эти записи могли подтвердить, что она находилась в здании ДК и задержали ее на крыльце, как только она вышла.

Надежду Калинину задержали 29 января, когда она пыталась попасть на съезд делегатов Всебелорусского народного собрания по Минску, который проходил в Минском городском дворце культуры по адресу ул. Маяковского, 129. 1 февраля по административному делу в отношении журналистки прошел суд.

В составленных на Надежду протоколах указано, что журналистка устроила пикет «за честные выборы» и оказывала сопротивление во время задержания. Выступавший в суде свидетель Шиманович (фамилия не настоящая) заявлял, что Калинина пикетировала вдоль проезжей части рядом с дворцом культуры, выкрикивала «Жыве Беларусь!» и не реагировала на его неоднократные замечания, но не сопротивлялась, когда ее задерживали.

Журналистка вину не признала, заявила, что в протоколах верно указан только адрес, по которому ее задержали, все остальное не имеет отношения к реальным событиям. Она настаивает, что приехала в ДК, чтобы зарегистрироваться для освещения мероприятия, куда ее не пустили. А потом задержали на выходе из здания.

В итоге в процессе был объявлен перерыв, во время которого суд намеревался истребовать видеозаписи с камер наблюдения дворца культуры, где Калинина была задержана. Параллельно с ожиданием получения судом записей с видеокамер Надежда и ее адвокат собирают данные, которые подтвердят, что она находилась в здании Минского городского дворца культуры и не участвовала в пикете у дороги.

Как рассказали TUT.BY участники мероприятия, почти все они оказались в зале до 15.40 — их попросили занять места заранее, даже тех, кто курил на улице в это время.

Если вы были свидетелем задержания Надежды Калининой или находились на остановке «Камвольный комбинат» с 15.40 до 16.00 в пятницу, 29 января, а также если у вас есть видеозаписи с телефонов, камер наблюдения, автомобильных регистраторов, сделанные по адресу Маяковского, 129, в промежутке с 15.40 до 16.00, пожалуйста, напишите на @tutby_editor в телеграм.