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Доллар США, евро и российский рубль подешевели на торгах во вторник
09.02.2021 13:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев – Sputnik. Доллар США, евро и российский рубль упали в цене, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
© Sputnik / Виктор Толочко
Евро потерял в цене 0,15%, доллар США стал дешевле на 0,59%, а российский рубль сдал свои позиции на 0,26%.
Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют во вторник 9 февраля:
1 евро – 3,15 белорусского рубля;
1 доллар США – 2,62 рубля;
100 российских рублей - 3,52 рубля.
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные дни. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Какой курс доллара может быть в конце 2021 года?
Заработная плата по стране по итогам 2021 года может составлять около 420-450 долларов в эквиваленте, такое мнение высказал ранее экономический эксперт Ярослав Романчук. По его мнению,
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Белорусский рубль укрепился по отношению ко всем трем основным валютам по итогам прошедших во вторник торгов.
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