Исследование: Большинство белорусов уверено, что Лукашенко уйдет в 2025 году по истечении полномочий

Источник материала: Tut.by

Большинство белорусов уверены, что Александр Лукашенко перестанет быть президентом Беларуси в 2025 году, когда истечет срок его полномочий по выборам 2020 года. Об этом говорят результаты исследования «Что белорусы думают про политический кризис», проведенного британским аналитическим центром в области международных отношений Chatam House .





Исследование проводилось с 14 по 20 января 2021 года, во время которого опросили 926 респондентов. Авторы утверждают, что состав выборки соответствует общей структуре городского населения Беларуси по полу, возрасту и размеру города проживания респондентов. Опрос проводился с использованием метода компьютерного веб-интервью (CAWI), что на практике означает, что он был ограничен только до пользователей интернета. Статистическая погрешность нашей выборки из 926 человек не превышает 3,22%.

— Хотя различные источники утверждают, что только 75−82% населения Беларуси пользуются интернетом, пользователи интернета остаются более экономически и социально активными. Таким образом, несмотря на то, что наша выборка была взвешена, чтобы точно отразить структуру белорусского общества, вполне возможно, что поддержка Лукашенко и его политики может быть немного выше, чем показывает этот опрос, поскольку сторонники Лукашенко, как правило, менее социально и экономически активны, чем его недоброжелатели, — пояснил автор исследования, научный сотрудник Chatham House в Британии Рыгор Астапеня.

Почти четверть белорусов не голосовала на президентских выборах

Опрос показал, например, что 23,2% белорусов не голосовали на президентских выборах в августе прошлого года. Из тех, кто голосовал, 50,4% отдали свои голоса за Светлану Тихановскую. За Александра Лукашенко проголосовало 21,2%, на третьем месте кандидат «Против всех» — 13%.





К акциям протеста против действующей власти (именно так сформулирован вопрос в анкете) большинство опрошенных белорусов относятся однозначно положительно — 25,4%, однозначно отрицательно — 19,7%, затруднились ответить 19,8%, еще 16,5% к протестам относятся скорее отрицательно, 18,6% — скорее положительно.

В том, что итоги выборов были сфальсифицированы, убеждены 61,3%, 13,8% не согласны с этим утверждением, 24,8% не смогли высказать свое отношение к нему.

«Даже если выборы прошли не совсем прозрачно, в целом я удовлетворен (-а) их итогами» — с таким утверждением согласны 21,6%, не согласны 60,4%.





67,2% опрошенных белорусов считает, что силовыми ведомствами была применена неоправданная и чрезмерная сила при разгоне протестов 9−11 августа. А 63,9% не согласны, что действия силовиков при разгоне акций протеста в целом оправданы. 70,3% уверены, что необходимо немедленное прекращение насилия в отношении протестующих.





За президента Румаса — 4,3%, за Кочанову — 0,4%

Во время опроса белорусам предложили выбрать и человека, который был бы достоин стать президентом Беларуси.

В этом списке, в котором есть и экс-кандидаты в президенты на прошлых выборах, и даже Зенон Позняк и Наталья Кочанова, лидируют Виктор Бабарико — 28,8%, Александр Лукашенко — 27,4% и Павел Латушко — 12,1%.





На вопрос «Как вы считаете, когда Александр Лукашенко перестанет быть президентом Беларуси?» 27,8% ответило, что в 2025 году, когда истечет срок его полномочий по выборам 2020 года. 22% уверены, что это произойдет до конца 2021 года, 12,5% — что в 2035 году или позже (пойдет минимум еще на два срока). Менее 10% выбрали варианты, что Лукашенко оставит пост президента в 2023−24 году, до июня 2021 года и в 2022 году, 6% уверены, что это произойдет до марта этого года.

Опрошенных также просили выбрать, каких именно вероятных последствий смены власти они лично опасаются. Большинство — 38,6% — опасается падения зарплат и пенсий, роста безработицы — 27,2%, прекращения социальной поддержки населения — 19,9%, роста коррупции — 17,7%, продажи предприятий — 17,6%, развала системы управления страной — 17,2%, разрыва отношений с Россией — 17,1%, роста преступности — 16,8%, дефицита продуктов питания и вещей первой необходимости — 8,6%, преследований людей, поддерживающих нынешнюю власть — 7,4%, затруднились ответить 6%, чего-то другого опасается 1,2% опрошенных.

Если говорить о доверии к государственным институтам и оппозиционным структурам, то больше всего опрошенные доверяют штабу Светланы Тихановской — 13,1%. Затем идет православная церковь — 11,4% и штаб Виктора Бабарико — 11,1%. Координационному совету доверяет 10,5% опрошенных, а президенту — 10,2%. Меньше всего доверия к государственным СМИ — 2,6% и протестантской церкви — 2,5%.

Более половины не согласны, что Всебелорусское собрание выражает мнение народа

Отдельный блок анкеты посвящен Всебелорусскому народному собранию. Например, оказалось, что 47,6% белорусов что-то слышали про Всебелорусское собрание, «но без подробностей», 19,3% впервые услышало о нем от проводивших опрос, и только 33,2% хорошо знают, что это такое.

При этом 65,6% белорусов не согласны с утверждением, что ВНС — орган, который хорошо представляет всех белорусов.





Что касается символов, то 41,4% ответили, что им наиболее близки красно-зеленый флаг, государственный герб Беларуси, 32,6% — бело-красно-белый флаг, герб «Пагоня», 26% не устраивают ни те, ни другие символы.