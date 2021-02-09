Потолки до 5 метров и свободная планировка. На заводе, принадлежащем «А-100 Девелопмент», создали железобетонные конструкции нового поколения – показываем

Со слов представителей завода, железобетонные конструкции нового поколения объединили в себе преимущества панельной и монолитной технологий: свободные планировки, повышенную тепло- и шумоизоляцию, окна в пол, размещение дверных проемов в любом месте, потолки высотой 2,7−2,8 метра и до 5 метров в мансардных квартирах.

Первый многоквартирный дом из готовых комплектов последнего поколения построят в «Зеленой гавани» под Минском. Все элементы будут изготовлены на Заводе железобетонных конструкций «СБК», а затем собраны вместе по принципу конструктора. Новый ситихаус будет включать 3 подъезда разной высотности (от 3 до 5 этажей) и станет первым домом, полностью собранным из железобетонных конструкций собственного производства. Из "фишек" - высокие потолки от 2,8 до 5 м, панорамные окна, скатные крыши в квартирах на верхних уровнях, лоджии с теплым контуром.

Первый этаж займут квартиры с открытыми террасами, а крыша дома будет эксплуатируемой.

— Ситихаус в «Зеленой гавани» был разработан менее чем за год, и отличается как своей архитектурой, фасадными решениями, так и новыми планировками, эксклюзивными даже для объектов застройщика «А-100 Девелопмент». Комплекты будут изготовлены на заводе, доставлены на стройку и собраны в готовый дом. Таким способом мы можем возводить дома в короткие сроки, а при проектировании разрабатывать конфигурацию дома и планировочные решения под индивидуальные задачи заказчика, что не реализуют другие игроки рынка, — отмечают на заводе «Современные бетонные конструкции».

Строительство ситихаусов начнется в апреле 2021 года, ввод в эксплуатацию намечен на 4 квартал 2022 года. Цена "квадрата" - $1267 за кв.м.