|
Потолки до 5 метров и свободная планировка. На заводе, принадлежащем «А-100 Девелопмент», создали железобетонные конструкции нового поколения – показываем
09.02.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В конце 2019 года компания «А-100 Девелопмент»
О заводе
Напомним, что завод «Сборные бетонные конструкции» застройщик выкупил у ТД «Ждановичи» в конце 2019 года. Сумма покупки не разглашалась, но, судя по всему, удовольствие оказалось недешевым. Cамый новый в стране завод находится в 5 километрах от Минска в Хатежино. Предприятие работает по европейским стандартам, с оборудованием от ведущих производителей: Elematic (Финляндия), IBAU HAMBURG (Германия), EUROMECC (Италия). Производственная мощность обеспечивает застройщику 180.000 квадратных метров жилья в год, что полностью покрывает потребности компании «А-100 Девелопмент».
О новинке
Еще тогда глава «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик предупреждала – на рынке будут перемены. Застройщик планирует расширить линейку и форматы жилья, а, значит, работать в прежнем режиме конкурентам станет сложнее – придется догонять. Кажется сегодня этот день настал. Завод «СБК» запустил железобетонные конструкции нового поколения, а «А-100 Девелопмент» пустила их в производство. Первые дома новой серии появятся в «Зеленой гавани».
Со слов представителей завода, железобетонные конструкции нового поколения объединили в себе преимущества панельной и монолитной технологий: свободные планировки, повышенную тепло- и шумоизоляцию, окна в пол, размещение дверных проемов в любом месте, потолки высотой 2,7−2,8 метра и до 5 метров в мансардных квартирах.
Первый многоквартирный дом из готовых комплектов последнего поколения построят в «Зеленой гавани» под Минском. Все элементы будут изготовлены на Заводе железобетонных конструкций «СБК», а затем собраны вместе по принципу конструктора. Новый ситихаус будет включать 3 подъезда разной высотности (от 3 до 5 этажей) и станет первым домом, полностью собранным из железобетонных конструкций собственного производства. Из "фишек" - высокие потолки от 2,8 до 5 м, панорамные окна, скатные крыши в квартирах на верхних уровнях, лоджии с теплым контуром.
Первый этаж займут квартиры с открытыми террасами, а крыша дома будет эксплуатируемой.
— Ситихаус в «Зеленой гавани» был разработан менее чем за год, и отличается как своей архитектурой, фасадными решениями, так и новыми планировками, эксклюзивными даже для объектов застройщика «А-100 Девелопмент». Комплекты будут изготовлены на заводе, доставлены на стройку и собраны в готовый дом. Таким способом мы можем возводить дома в короткие сроки, а при проектировании разрабатывать конфигурацию дома и планировочные решения под индивидуальные задачи заказчика, что не реализуют другие игроки рынка, — отмечают на заводе «Современные бетонные конструкции».
Строительство ситихаусов начнется в апреле 2021 года, ввод в эксплуатацию намечен на 4 квартал 2022 года. Цена "квадрата" - $1267 за кв.м.
В ситихаусах появятся квартиры от небольших студий на 29,9 кв. м до квартир с 6 комнатами и двухуровневых апартаментов на 135 «квадратов» с авторскими планировками. Для покупки будут доступны квартиры как без отделки, так и с готовым интерьером. На выбор — скандинавский Хюгге или европейский минимализм. В отделку также входит система «умный дом» — набор элементов, которые автоматически контролируют различные процессы в квартире и позволяют управлять ими удаленно.
Во входных группах будет использовано много стекла, что позволит наполнить места общего пользования естественным светом и визуально расширит пространство. В подъездах будут установлены лифты Schindler. Ситихаус будет окружать закрытый благоустроенный двор со скамейками, шезлонгами, уличными офисами. За безопасность будут отвечать видеодомофоны и круглосуточное видеонаблюдение.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Потолки до 5 метров и свободная планировка. На заводе, принадлежащем «А-100 Девелопмент», создали железобетонные конструкции нового поколения – показываем
В конце 2019 года компания «А-100 Девелопмент» купила завод сборного железобетона, став первым коммерческим застройщиком в стране с собственным производством. К...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)