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Цена на нефть превысила годовой рекорд

09.02.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Стоимость барреля марки Brent впервые с января  поднялась выше 60 долларов, за неделю рост составил почти 8 %. Фьючерс на нефть WTI с поставкой в марте также растет - за неделю плюс почти 9 % - в итоге 57 долларов и 53 цента за баррель.
 
 
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Стоимость барреля марки Brent впервые с января  поднялась выше 60 долларов, за неделю рост составил почти 8 %. Фьючерс на нефть WTI с поставкой в марте также растет - за...
 
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