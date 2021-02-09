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Цена на нефть превысила годовой рекорд
09.02.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTСтоимость барреля марки Brent впервые с января поднялась выше 60 долларов, за неделю рост составил почти 8 %. Фьючерс на нефть WTI с поставкой в марте также растет - за неделю плюс почти 9 % - в итоге 57 долларов и 53 цента за баррель.
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Стоимость барреля марки Brent впервые с января поднялась выше 60 долларов, за неделю рост составил почти 8 %. Фьючерс на нефть WTI с поставкой в марте также растет - за...
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