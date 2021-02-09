"Газпром" приостановил транзит газа из Литвы в Калининград

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев – Sputnik. Транзит газа из Литвы в Калининград приостановлен по просьбе "Газпрома", сообщает литовский оператор газотранспортной системы Amber Grid.

"Amber Grid в понедельник получил уведомление о том, что по запросу "Газпрома" транзит газа из Литвы в Калининград временно приостановлен", - говорится в релизе.

Газ в этот регион поставляется через Литву и Беларуси. Причины приостановки транзита не уточняются.

При этом литовский оператор отмечает, что поставки газа в Литву из Беларуси при этом стабильны, а ГТС работает в нормальном режиме.

"Все литовские потребители снабжаются газом из СПГ-терминала Клайпеды, подземных хранилищ газа Латвии и Белоруссии", - отмечает Amber Grid.

"Что касается транзита газа в Калининград, Amber Grid выполняет все свои обязательства по соглашению с "Газпромом", которое действует до конца 2025 года. В контракте обозначено, что газ транспортируется на условиях формулы "качай или плати". Временная приостановка транзита не окажет финансовых последствий для Amber Grid", - заключается в сообщении.

В самом "Газпроме" заявили, что потребности Калининградской области после приостановки транзита полностью обеспечиваются за счет Калининградского подземного хранилища.

Власти региона заявили, что ситуация никак не отразилась на потребителях. "Данная ситуация не отражается на потребителях, в Калининградской области обеспечены надежные и стабильные поставки газа. Прохождение осенне-зимнего периода идет в штатном режиме", - заявил журналистам зампредседателя правительства области Александр Рольбинов.

Между "Газпромом" и литовской АВ Amber Grid действует договор от 2015 года на транзит российского газа через Литву в Калининградскую область. Документ подписан на 10 лет и предусматривает транзит газа в объеме до 2,5 миллиарда кубометров в год. Газ поставляется по магистральному трубопроводу Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград.