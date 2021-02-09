Чем отличается ипотека в России и Беларуси?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Напомним, что ипотека – это кредит на покупку жилья, обязательным условием которого является залог на покупаемую недвижимость. Как это работает в Беларуси и в других странах?

Что такое ипотека

Главная особенность ипотеки – это залог покупаемой недвижимости. Это основа, к которой прилагаются и другие факторы:

запрет на продажу или дарение квартиры или дома. Пока кредит не выплачен полностью, недвижимость считается собственностью банка. Нельзя даже делать глобальную перепланировку без согласия банка;

обязательное страхование залогового имущества. В случае невыплаты долга, банк будет изымать жилье и продавать его для погашения кредита. Поэтому финансовое учреждение должно быть уверено, что его собственность будет защищена.

В Беларуси ипотека действует, но не имеет широкого распространения. Основные причины непопулярности ипотеки в Беларуси – это высокие ставки, небольшие сроки выплат и малая покупательская способность граждан, невозможность выселения семей с несовершеннолетними детьми.

Различие ипотеки в Беларуси и России

Сегодня из-за низкого спроса населения банковских предложений по ипотеке в Беларуси крайне мало. Фактически оформить ипотеку можно только в "Беларусбанке".

Ставка по ипотеке "Беларусбанка" привязана к ставке рефинансирования (ставка + 13,25 процентного пункта). На сегодня это 21% годовых. При этом процентная ставка за пользование кредитом изменяется в тот же день, что и ставка рефинансирования.

В отличие от Беларуси, в России ипотечное кредитование развивается более интенсивно.

Процентная ставка стартует от 5%. Однако, такое предложение распространяется только на ипотеку с господдержкой. Рассчитывать на нее могут семьи, в которых в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился или родится второй ребенок (либо третий т.д.).

Кроме этого, действуют и другие программы социальной ипотеки для некоторых категорий граждан. Получить жилищный кредит на льготных условиях могут военнослужащие, госслужащие, молодые специалисты (ученые, врачи, учителя).

Для всех остальных ставка колеблется в пределах 7-14% годовых. Конечный размер процентов зависит от первоначального взноса, вида недвижимости, дохода клиента, согласия на добровольное страхование и других факторов.

К слову, в Европе ипотечные ставки находятся в пределах 3-5%.

Сроки по ипотеке совпадают, но отстают от европейских

Кроме прочего, по сравнению с европейскими странами-соседями, сроки выплат ипотеки небольшие – до 25 лет. Большинство банков просто не в состоянии предложить больший период, потому что им не хватит средств на выплату кредитов.

Так же, как и в случае ипотеки в Беларуси на покупку недвижимости, в России максимальные сроки выдачи кредитов – 25-30 лет. Однако нет законодательных преград для выселения жильцов с детьми до 18 лет. Выселение семьи с несовершеннолетним ребенком из ипотечной квартиры является законным.

Если задолженность перед кредитором есть, договор ипотечного займа расторгается, банк выселяет всех, кто проживает в такой квартире вместе с малолетним ребенком. Наличие несовершеннолетних детей не препятствует реализации права кредитора на получение обратно своих средств. Судебный пристав по имеющемуся решению суда должен снять детей с регистрации в ФМС.

В случае, если семья, проживающая в ипотечной квартире, является многодетной, судебный орган может принять сторону ответчика, но в соответствии с законодательными нормами, статус многодетности не является основанием для смягчения решения о выселении должника и его членов семьи из этой жилплощади.

Поэтому у банков больше шансов вернуть свои деньги при невыплате ипотеки.

Ипотека доступна белорусам в России, но есть условия

В Беларуси оформить кредит на жилье могут граждане Республики Беларусь и иностранные граждане (лица без гражданства), которые постоянно проживают в стране и имеют здесь постоянный источник доходов.

Доступна ипотека и для пенсионеров, однако, при этом учитывается размер пенсионных выплат либо, если человек работает, исходя из размера среднемесячного дохода от трудовой деятельности за прошедшие три месяца или из размеров пенсии.

Белорусские граждане могут оформить ипотечный кредит в России при выполнении ряда условий:

иметь российскую регистрацию;

быть старше 21 года в момент оформления документов и младше 65 лет в момент полного погашения долга;

соблюдать другие требования, которые предъявляются и для граждан России.

Оформить ипотеку могут в том числе индивидуальные предприниматели и пенсионеры. Но есть условия. К примеру, в случае с пенсионерами решение о выдаче кредита принимают, исходя из размеров пенсии или средней зарплаты за последние три месяца, если потенциальный кредитополучатель еще работает.

Как сделать ипотеку в Беларуси доступной

Высокие ставки и небольшой период кредитования вырастают в высокие ежемесячные платежи. Это является весомой причиной непопулярности ипотеки в Беларуси – невысокий доход населения (недостаточный для ежемесячного погашения долга). Банки могут выдать кредит, если регулярная выплата по кредиту не превышает 40-50% заработка. В Беларуси этот процент при расчете суммы по ипотеке, как правило, превышается. Поэтому, по мнению экспертов, для повышения интереса к ипотеке необходимо снижение процентной ставки хотя бы на 10%. Напомним, ранее Беларусбанк сообщал, что процентная ставка по ипотеке может быть снижена только в случае уменьшения стоимости депозитов.

Еще одним фактором небольшого распространения ипотеки в стране является законодательный вопрос. А именно запрет на выселение из квартиры или дома семьи, в которой есть несовершеннолетние дети. Если ситуация не будет урегулирована законодательно, то банки просто не смогут изъять квартиру из-за невыплат.

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