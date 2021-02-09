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Мэр Минска: из-за снега пробок не было. Фоторепортаж о том, как коммунальные службы борются с непогодой
09.02.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня на Минск обрушился сильный снегопад. Непогода сильно осложнила передвижение по городу: с самого утра на дорогах большие пробки, случаются остановки в движении общественного транспорта. Как со снегом борются коммунальщики – смотрите в нашем фоторепортаже.
Дороги, тротуары и дворы от снега в Минске сегодня очищают 690 уборщиков территорий и 660 единиц спецтехники. Об этом рассказал заместитель генерального директора ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Владимир Латушкин,
- Коммунальщики работали как ночью, так и ранним утром. В первую очередь стараемся убирать проспекты, маршруты движения общественного транспорта, мосты и путепроводы, - сказал Владимир Латушкин.
По его словам, очистка местности от последствий непогоды ведется постоянно.
- Сначала люди и техника убирают одно место, а потом перемещаются для очистки территории в другое. При обильных снегопадах улицы быстро покрываются снегом, поэтому создается впечатление, что их никто не очищал. Но это не так, - подчеркнула Владимир Латушкин. - Это также касается и гололеда. Дороги солью и песко-соляной смесью посыпают постоянно, но при сильном морозе и обильных снегопадах противогололедные реагенты работают не так хорошо.
Однако председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев сообщил, что пробки произошли из-за ДТП, а не из-за неубранного снега,
- Мы знали о том, что сегодня будет снег. Коммунальные службы были подготовлены. Но те десятибалльные пробки, которые были и на кольцевой автодороге, были вызваны в первую очередь теми авариями, которые произошли, - сказал он. - Любая авария, которая происходит (и мы сегодня увидели и на кольцевой, и в Минске), фактически приводит к пробкам.
По словам мэра, коммунальные службы заранее подготовились к уборке снега, для расчистки столичных улиц сегодня были привлечены порядка 750 единиц техники.
- Естественно, есть затруднения, связанные с тем, что в час пик большое количество машин находится в Минске и они не всегда способствуют тому, чтобы колонны техники, которая расчищает снег, работали в полном объеме и с короткими интервалами. Но в данный момент ситуация находится в рабочем режиме, - заверил Владимир Кухарев.
В связи со сложными погодными условиями глава Мингорисполкома обратился к жителям столицы и автомобилистам. Во-первых, он призвал всех горожан помочь городским службам с расчисткой снега в первую очередь на дворовых территориях, где припаркованный личный транспорт зачастую мешает уборке снега при помощи спецтехники. Во-вторых, обратил внимание автомобилистов на необходимость быть очень внимательными за рулем, двигаться аккуратно, соблюдать дистанцию.
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Мэр Минска: из-за снега пробок не было. Фоторепортаж о том, как коммунальные службы борются с непогодой
Сегодня на Минск обрушился сильный снегопад. Непогода сильно осложнила передвижение по городу: с самого утра на дорогах большие пробки, случаются остановки в...
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