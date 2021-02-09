Мэр Минска: из-за снега пробок не было. Фоторепортаж о том, как коммунальные службы борются с непогодой

Дороги, тротуары и дворы от снега в Минске сегодня очищают 690 уборщиков территорий и 660 единиц спецтехники. Об этом рассказал заместитель генерального директора ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Владимир Латушкин, передает БЕЛТА.

- Коммунальщики работали как ночью, так и ранним утром. В первую очередь стараемся убирать проспекты, маршруты движения общественного транспорта, мосты и путепроводы, - сказал Владимир Латушкин.

По его словам, очистка местности от последствий непогоды ведется постоянно.

- Сначала люди и техника убирают одно место, а потом перемещаются для очистки территории в другое. При обильных снегопадах улицы быстро покрываются снегом, поэтому создается впечатление, что их никто не очищал. Но это не так, - подчеркнула Владимир Латушкин. - Это также касается и гололеда. Дороги солью и песко-соляной смесью посыпают постоянно, но при сильном морозе и обильных снегопадах противогололедные реагенты работают не так хорошо.