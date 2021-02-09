ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мэр Минска: из-за снега пробок не было. Фоторепортаж о том, как коммунальные службы борются с непогодой

09.02.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Сегодня на Минск обрушился сильный снегопад. Непогода сильно осложнила передвижение по городу: с самого утра на дорогах большие пробки, случаются остановки в движении общественного транспорта. Как со снегом борются коммунальщики – смотрите в нашем фоторепортаже.

Мэр Минска: из-за снега пробок не было. Фоторепортаж о том, как коммунальные службы борются с непогодой

Дороги, тротуары и дворы от снега в Минске сегодня очищают 690 уборщиков территорий и 660 единиц спецтехники. Об этом рассказал заместитель генерального директора ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Владимир Латушкин, передает БЕЛТА.

- Коммунальщики работали как ночью, так и ранним утром. В первую очередь стараемся убирать проспекты, маршруты движения общественного транспорта, мосты и путепроводы, - сказал Владимир Латушкин. 

По его словам, очистка местности от последствий непогоды ведется постоянно.

- Сначала люди и техника убирают одно место, а потом перемещаются для очистки территории в другое. При обильных снегопадах улицы быстро покрываются снегом, поэтому создается впечатление, что их никто не очищал. Но это не так, - подчеркнула Владимир Латушкин. - Это также касается и гололеда. Дороги солью и песко-соляной смесью посыпают постоянно, но при сильном морозе и обильных снегопадах противогололедные реагенты работают не так хорошо.

Мэр Минска: из-за снега пробок не было. Фоторепортаж о том, как коммунальные службы борются с непогодой
Мэр Минска: из-за снега пробок не было. Фоторепортаж о том, как коммунальные службы борются с непогодой
Мэр Минска: из-за снега пробок не было. Фоторепортаж о том, как коммунальные службы борются с непогодой
Мэр Минска: из-за снега пробок не было. Фоторепортаж о том, как коммунальные службы борются с непогодой
Мэр Минска: из-за снега пробок не было. Фоторепортаж о том, как коммунальные службы борются с непогодой
Мэр Минска: из-за снега пробок не было. Фоторепортаж о том, как коммунальные службы борются с непогодой
Мэр Минска: из-за снега пробок не было. Фоторепортаж о том, как коммунальные службы борются с непогодой
Мэр Минска: из-за снега пробок не было. Фоторепортаж о том, как коммунальные службы борются с непогодой
Мэр Минска: из-за снега пробок не было. Фоторепортаж о том, как коммунальные службы борются с непогодой
Мэр Минска: из-за снега пробок не было. Фоторепортаж о том, как коммунальные службы борются с непогодой

Онлайн-сервис "Яндекс. Пробки" с самого утра фиксировал самый высокий уровень загруженности трафика: пробки составляли 10 баллов. Некоторые автомобилисты не справлялись со сложными дорожными условиями и плохим дорожным покрытием, из-за чего было много мелких ДТП.

Мэр Минска: из-за снега пробок не было. Фоторепортаж о том, как коммунальные службы борются с непогодой
Мэр Минска: из-за снега пробок не было. Фоторепортаж о том, как коммунальные службы борются с непогодой
Мэр Минска: из-за снега пробок не было. Фоторепортаж о том, как коммунальные службы борются с непогодой
Мэр Минска: из-за снега пробок не было. Фоторепортаж о том, как коммунальные службы борются с непогодой
Мэр Минска: из-за снега пробок не было. Фоторепортаж о том, как коммунальные службы борются с непогодой
Мэр Минска: из-за снега пробок не было. Фоторепортаж о том, как коммунальные службы борются с непогодой
Мэр Минска: из-за снега пробок не было. Фоторепортаж о том, как коммунальные службы борются с непогодой
Мэр Минска: из-за снега пробок не было. Фоторепортаж о том, как коммунальные службы борются с непогодой

Однако председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев сообщил, что пробки произошли из-за ДТП, а не из-за неубранного снега, передает БЕЛТА.

- Мы знали о том, что сегодня будет снег. Коммунальные службы были подготовлены. Но те десятибалльные пробки, которые были и на кольцевой автодороге, были вызваны в первую очередь теми авариями, которые произошли, - сказал он. - Любая авария, которая происходит (и мы сегодня увидели и на кольцевой, и в Минске), фактически приводит к пробкам. Из-за снега пробок не было. Они были вызваны в первую очередь авариями на дорогах.

По словам мэра, коммунальные службы заранее подготовились к уборке снега, для расчистки столичных улиц сегодня были привлечены порядка 750 единиц техники.

- Естественно, есть затруднения, связанные с тем, что в час пик большое количество машин находится в Минске и они не всегда способствуют тому, чтобы колонны техники, которая расчищает снег, работали в полном объеме и с короткими интервалами. Но в данный момент ситуация находится в рабочем режиме, - заверил Владимир Кухарев.

Мэр Минска: из-за снега пробок не было. Фоторепортаж о том, как коммунальные службы борются с непогодой
Мэр Минска: из-за снега пробок не было. Фоторепортаж о том, как коммунальные службы борются с непогодой
Мэр Минска: из-за снега пробок не было. Фоторепортаж о том, как коммунальные службы борются с непогодой
Мэр Минска: из-за снега пробок не было. Фоторепортаж о том, как коммунальные службы борются с непогодой
Мэр Минска: из-за снега пробок не было. Фоторепортаж о том, как коммунальные службы борются с непогодой
Мэр Минска: из-за снега пробок не было. Фоторепортаж о том, как коммунальные службы борются с непогодой
Мэр Минска: из-за снега пробок не было. Фоторепортаж о том, как коммунальные службы борются с непогодой
Мэр Минска: из-за снега пробок не было. Фоторепортаж о том, как коммунальные службы борются с непогодой
Мэр Минска: из-за снега пробок не было. Фоторепортаж о том, как коммунальные службы борются с непогодой
Мэр Минска: из-за снега пробок не было. Фоторепортаж о том, как коммунальные службы борются с непогодой

В связи со сложными погодными условиями глава Мингорисполкома обратился к жителям столицы и автомобилистам. Во-первых, он призвал всех горожан помочь городским службам с расчисткой снега в первую очередь на дворовых территориях, где припаркованный личный транспорт зачастую мешает уборке снега при помощи спецтехники. Во-вторых, обратил внимание автомобилистов на необходимость быть очень внимательными за рулем, двигаться аккуратно, соблюдать дистанцию.

Мэр Минска: из-за снега пробок не было. Фоторепортаж о том, как коммунальные службы борются с непогодой
Мэр Минска: из-за снега пробок не было. Фоторепортаж о том, как коммунальные службы борются с непогодой
Мэр Минска: из-за снега пробок не было. Фоторепортаж о том, как коммунальные службы борются с непогодой
Мэр Минска: из-за снега пробок не было. Фоторепортаж о том, как коммунальные службы борются с непогодой
Мэр Минска: из-за снега пробок не было. Фоторепортаж о том, как коммунальные службы борются с непогодой
Мэр Минска: из-за снега пробок не было. Фоторепортаж о том, как коммунальные службы борются с непогодой

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня на Минск обрушился сильный снегопад. Непогода сильно осложнила передвижение по городу: с самого утра на дорогах большие пробки, случаются остановки в...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Следственный комитет хочет экстрадиции Валерия Цепкало из Латвии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by