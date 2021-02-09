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Цены увеличились в рублях, но уменьшились в долларах. УКС Фрунзенского района предлагает квартиры в доме с отделкой
09.02.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
УКС Фрунзенского района Минска продолжает строительство многоквартирного жилого дома в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева (микрорайон № 4, 5-я очередь строительства). Очередная проектная декларация на квартиры вышла в газете «Звязда». Отметим, что все 127 квартир в доме предлагаются тем, кто стоит в «очереди» на улучшение жилищных условий.
Строящийся 16-этажный дом из двух подъездов серии М 464-М планируется ввести в эксплуатацию в марте 2022 года (ранее назывался январь 2022). Все квартиры в многоэтажке будут сдаваться сразу с отделкой. На стенах будут обои (жилые комнаты, прихожие, коридоры квартир, кухни), в санузлах – керамическая плитка, на потолках – акриловая краска, на полу в кухне и жилых комнатах – линолеум.
Квартиры предлагаются к долевому строительству минчанам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Из вариантов:
- 2 однокомнатные квартиры;
- 62 двухкомнатные квартиры;
- 63 трехкомнатные квартиры.
С планировками квартир и ходом работ по строительству можно ознакомиться в офисе застройщика.
Кстати, по сравнению с предыдущей
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Цены увеличились в рублях, но уменьшились в долларах. УКС Фрунзенского района предлагает квартиры в доме с отделкой
УКС Фрунзенского района Минска продолжает строительство многоквартирного жилого дома в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева (микрорайон № 4, 5-я очередь...
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