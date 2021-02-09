Цены увеличились в рублях, но уменьшились в долларах. УКС Фрунзенского района предлагает квартиры в доме с отделкой



Так будет выглядеть дом. Проект Мапид.

Строящийся 16-этажный дом из двух подъездов серии М 464-М планируется ввести в эксплуатацию в марте 2022 года (ранее назывался январь 2022). Все квартиры в многоэтажке будут сдаваться сразу с отделкой. На стенах будут обои (жилые комнаты, прихожие, коридоры квартир, кухни), в санузлах – керамическая плитка, на потолках – акриловая краска, на полу в кухне и жилых комнатах – линолеум.

Квартиры предлагаются к долевому строительству минчанам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Из вариантов:

- 2 однокомнатные квартиры;

- 62 двухкомнатные квартиры;

- 63 трехкомнатные квартиры.

Купить квартиру в новостройке можно по 1699 рублей за квадратный метр для нормативной площади и 1699 рублей (для нормативной площади), 2100 рублей (для площади, превышающей нормативную).

С планировками квартир и ходом работ по строительству можно ознакомиться в офисе застройщика.

Кстати, по сравнению с предыдущей декларацией, выпущенной в ноябре , стоимость метра увеличилась на 4 рубля. При этом, в переводе на доллары, цена «квадрата» наоборот, уменьшилась. Если в ноябре квадратный метр стоил $663, то сейчас – $653.

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