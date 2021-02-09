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Транзит белорусских товаров через российские порты скоро заработает

09.02.2021 17:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев – Sputnik. Физический транзит белорусского экспорта через российские порты на Балтике скоро заработает, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко предложил перенаправить все торговые потоки из Литвы еще в конце августа прошедшего года. Подобное решение белорусского лидера было продиктовано критикой со стороны литовских властей, которые осудили разгоны демонстраций после выборов президента.

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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Калийные удобрения и нефтепродукты вместо портов балтийских республик будут отправляться на экспорт из Усть-Луги.
 
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