Тихановская подвела итоги шести месяцев после выборов и опубликовала «стратегию победы»

Источник материала: Tut.by

Светлана Тихановская подвела итоги прошедших шести месяцев после выборов президента Беларуси и опубликовала «стратегию победы».



Фото: Телеграм-канал Светланы Тихановской

Стратегия объединяет действия команды Светланы Тихановской и других структур: Координационного совета, Народного антикризисного управления, штаба Виктора Бабарико и штаба Валерия Цепкало.

Тихановская считает, что протест пока не добился успеха из-за плотно выстроенной автократии: «У нас буквально нет доступа к телевидению, нет партий и фракций, практически все точки принятия решений в стране подчинены одному человеку».

По мнению Тихановской, впереди белорусов ждут переговоры и новые выборы. Она заявила, что сейчас добивается следующего шага — переговоров. Для этого не хватает ресурсов и диалога со сторонниками старой системы: «И протестующим, и политикам, и медиа. Одни угрозы не помогут начать диалог. Мы не пытаемся договориться с теми, кто совершал преступления, их ждет справедливый суд. Мы должны начать диалог с остальными».

Представители названных структур считают, что диалог должен начаться в мае, при посредничестве международных партнеров, включая ЕС, США, Россию, которые «вынудят власти сесть за стол переговоров».

Главным условием старта переговоров названо освобождение политзаключенных. После этого Тихановская и другие в сопровождении международных партнеров и наблюдательных миссий намерены вернуться в Беларусь для диалога. Затем — проведение президентских и парламентских выборов под международным наблюдением.

По ее мнению, определить, что власти готовы к переговорам можно будет по нескольким признакам, в том числе если правоохранители откажутся от репрессий, а ключевые чиновники, силовики, финансовые партнеры Лукашенко начнут выводить деньги, покидать посты или уезжать из страны.

Ее команда также работает «над проектами реформ экономики, образования, юстиции, медицины, чтобы в новой Беларуси людей уважали, чтобы у всех были достойные зарплаты и медицинская помощь. Чтобы правоохранительные органы действительно охраняли, а не репрессировали».

— Я вижу, как двери тюрем открываются, из них выходят наши любимые люди, и мы наконец можем их обнять. Я вижу, как возвращаются те, кто был вынужден бежать из родного дома. Я вижу, как приказы блокировать интернет и выводить водометы просто не исполняются. Я вижу, как силовики опускают свои щиты. Я вижу, как мы выходим на улицы своих городов, мы видим, как нас много и чувствуем себя в безопасности. Я вижу, как много у всех нас будет работы и как много ответственных решений нам нужно будет принимать. И вместе с тем я вижу, что в магазинах действительно заканчивается шампанское. Я вижу это — и это новая Беларусь, — заявила Тихановская в своем обращении.