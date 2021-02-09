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Минтруда: зарплаты медиков и педагогов к 2025 году вырастут в 2 раза
10.02.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев – Sputnik. Зарплаты медиков и педагогических работников вырастут в два раза к 2025 году, сказал первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович в эфире телеканала "Беларусь 1".
По его словам, в будущей пятилетке уровень доходов низкооплачиваемых категорий трудящихся будет регулироваться через размер минимальной заработной платы.
© Sputnik / Виктор Толочко
"В этой пятилетке мы используем новый подход в установлении размера минимальной заработной платы, которая привязана в процентах к уровню средней заработной платы по стране не ниже 30%", – пояснил Лобович.
Он также добавил, что в оплате врачей и учителей принят ориентир на увеличение зарплаты в два раза к 2025 году. Правительство республики уже выработало стратегию по выходу на эти параметры.
Замминистра также констатировал, что бюджетная сфера не ограничивается врачами и учителями – сюда входят работники культуры и социальной отрасли.
"Мы сейчас разрабатываем фактически график по выходу зарплат и этих категорий работников на определенное соотношение к 2025 году", – заверил он.
При этом Лобович обратил внимание, что у работников сферы социальных услуг и работников культуры установлен параметр средней зарплаты на уровне в 80% от средней по стране.
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Трудовые доходы в очередной пятилетке в Беларуси будут расти, а у некоторых бюджетников – сразу в два раза на протяжении пяти лет.
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