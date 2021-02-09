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В Беларуси введут квоты на трудоустройство инвалидов

10.02.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев — Sputnik. Процент рабочих мест для инвалидов должен объективно отражать количество нуждающихся в трудоустройстве, сказал первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович в эфире телеканала "Беларусь 1 ".

По его словам, министерство предлагает, чтобы квотирование на трудоустройство людей с инвалидностью распространялось на крупные и средние предприятия с численностью 100 и более человек.

"При этом сам размер квоты, то есть доля рабочих мест, на которых должны работать инвалиды, она будет определена исходя из фактических данных, которые будут у нас по трудоустройству инвалидов, которые трудоустроены и желают трудоустроиться", - пояснил первый замминистра.

После чего добавил, что размер квоты должен быть объективным и не должен быть завышен, но и не должен быть занижен, когда не все инвалиды смогут реализовать свое право на труд.

© Sputnik Ольга Деменчук
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"Определяется процент рабочих мест в организации, которые должны быть заняты инвалидами, если часть этих мест не занята инвалидами, то организация уплачивает компенсационный сбор", - рассказал Лобович.

При этом он отметил, что в последующем эти средства будут направлены на создание таких рабочих мест, а также на обучение и переобучение инвалидам.

"То есть на все, что связано с занятостью инвалидов", - заверил первый заместитель министра труда и социальной защиты.

 
Теги: Минск
 
 
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