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Минтруда хочет ввести профессиональные стандарты в Беларуси

10.02.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев — Sputnik. Профессиональные стандарты разрабатываются на определенный вид трудовой деятельности, сказал первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович в эфире телеканала "Беларусь 1 ".

По его словам, профессиональный стандарт станет новым элементом, который позволит свести в один документ требования бизнеса к квалификации конкретного работника и тот перечень знаний, которыми должен обладать потенциальный работник.

"Фактически, профессиональные стандарты – это некий аналог сегодняшних тарифно-квалификационных характеристик, но при этом есть ряд существенных отличий", - отметил первый замминистра.

После чего добавил, что, "во-первых, профессиональные стандарты построены совершенно на другой основе, где каждая трудовая функция привязана к определенному уровню компетенции".

© Sputnik / Максим Блинов
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Лобович рассказал, что профессиональные стандарты разрабатываются на определенный вид трудовой деятельности, а не на конкретную профессию, как тарифно-квалификационные характеристики.

По мнению замминистра, такой подход позволяет охватить сразу несколько профессий либо должностей служащего. В дальнейшем профессиональный стандарт ляжет в основу разработки образовательного стандарта.

"Это делается для того, чтобы вопросы, которые возникают в сфере бизнеса к качеству подготовки специалистов, решались в системе образования. Будут уравновешены спрос и предложение", - считает чиновник.

 
Теги: Минск
 
 
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Новые стандарты должны отражать интересы бизнеса и их требования к работникам, планируется, что в будущем они послужат основой для образовательных стандартов.
 
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