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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Р. Головченко: Мы в прошлом году сняли 8 из 19 барьеров во взаимной торговле Рост экономик стран Евразийского экономического союза в этом году прогнозируется не менее 3,2 %. Об этом было заявлено на Межправсовете ЕАЭС в Алматы - встреча...

Рост экономик стран Евразийского экономического союза в этом году прогнозируется не менее 3,2 %. Об этом было заявлено на Межправсовете ЕАЭС в Алматы - встреча прошла на финише минувшей недели. Прогнозы, определенно, оптимистичные, учитывая заметное падение общего ВВП по итогам прошлого года. Он потерял почти 4 %. Для восстановления экономик стран "пятерки" накануне были приняты соответствующие решения на уровне премьеров.Это обеспечение сырьем предприятий металлургической промышленности - как одних из прибыльных экспортных производств, защита внутреннего рынка и подходы по формированию электронных паспортов транспортных средств. На службу экономике поставят цифровизацию во всех сферах. Она должна вывести на новый уровень и реальных сектор, и бизнес, да и жизнь обычных людей. Особое внимание промышленной кооперации в высокотехнологичных отраслях. Здесь у каждой страны есть свой опыт, и важно грамотно его использовать, чтобы в том числе не дублировать продукты на рынке. Об итогах переговоров в Алматы и перспективных проектах наш корреспондентспросила у белорусского премьера Романа Головченко.