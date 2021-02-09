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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь рассчитывает нарастить продажи продовольствия до $7 млрд COVID-пандемия поставила под удар многие отрасли мировой экономики. Но агропрому, похоже, удалось из всей этой истории снять сливки. В частности, белорусский -...

COVID-пандемия поставила под удар многие отрасли мировой экономики. Но агропрому, похоже, удалось из всей этой истории снять сливки. В частности, белорусский - сработал стабильно. Благодаря заметному росту производства, внутренний рынок обеспечен продовольствием почти на 100 процентов. Более того, ресурсов достаточно, чтобы удовлетворить потребности зарубежного потребителя.В нынешнем году в стране рассчитывают заработать на экспорте сельхозпродукции более 6 миллиардов долларов. А к концу пятилетки выйти на цифру в 7 миллиардов долларов. За счет чего возможен такой прирост? Ответ Минсельхозпрода - это новые рынки, и особенно китайский, где есть где развернуться. А вот как? О приоритетах - расскажет