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Беларусь рассчитывает нарастить продажи продовольствия до $7 млрд

10.02.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

COVID-пандемия поставила под удар многие отрасли мировой экономики. Но агропрому, похоже, удалось из всей этой истории снять сливки. В частности, белорусский - сработал стабильно. Благодаря заметному росту производства, внутренний рынок обеспечен продовольствием почти на 100 процентов. Более того, ресурсов достаточно, чтобы удовлетворить потребности зарубежного потребителя. 

В нынешнем году в стране рассчитывают заработать на экспорте сельхозпродукции более 6 миллиардов долларов. А к концу пятилетки выйти на цифру в 7 миллиардов долларов. За счет чего возможен такой прирост? Ответ  Минсельхозпрода - это новые рынки, и особенно китайский, где есть где развернуться. А вот как? О приоритетах - расскажет Алина Лаппо. 

 
 
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COVID-пандемия поставила под удар многие отрасли мировой экономики. Но агропрому, похоже, удалось из всей этой истории снять сливки. В частности, белорусский -...
 
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