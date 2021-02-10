Под 13,33% годовых в рублях. Квартиры в ЖК “Соколиный край” начали продавать в кредит на 20 лет, цены – от $ 715 за кв.м

Источник материала: realt.by

1 февраля «Беларусбанк» возобновил выдачу кредитов на покупку жилья на «вторичке». Народ взбодрился, но быстро пришел в себя. В бочке меда есть увесистая ложка дегтя – кредитная ставка в 21% . На «первичке» дела идут немногим лучше. Однако и здесь не без новостей – «Белинвестбанк» запустил рублевый кредит для строительства жилья в ЖК «Соколиный край». Теперь купить квартиру в новостройке можно под 13,33% годовых на 20 лет. Рассказываем о комплексе и ценах.

Заказчик проекта «Соколиный край» — РУП «ГлавУКС», генподрядчик — «Металлстройпрофиль». Компания известна по жилому комплексу «Волмянский шлях» в Колодищах, многоквартирному дому в Ратомке, таунхаусам в Острошицком Городке. Всего компанией введено в эксплуатацию 12 крупных объектов общей площадью более 100 тысяч кв.м. Жилые проекты объединяет малоэтажность застройки, стильные фасады, современные планировки.

Кратко о жилом комплексе В данный момент «Металлстройпрофиль» строит несколько комплексов под Минском, самый заметный из них — «Соколиный край» . Площадь жилой застройки — 20,9 га. Здесь появится 21 жилой дом (каждый на 5 этажей), детский сад на 230 мест и 2 больших торговых центра на 3000 и 1000 кв.м соответственно. Строят комплекс в Мачулищах (15 километров от МКАД по трассе Р23).



Строительство комплекса стартовало в декабре 2020 года и разбито на 7 очередей. Первая очередь — 2 пятиэтажных дома на 73 и 127 квартир. Одна из новостроек будет сдана уже в ноябре 2021 года, ввести в эксплуатацию весь комплекс планируется в течение 5 лет. Сегодня площадка первой очереди выглядит так:













А вот что хотят на ней построить:





Это будут малоэтажные кирпичные дома с монолитными перекрытиями, проходными подъездами и закрытыми дворами без машин. В новом комплексе повторят и наиболее удачные «фишки» застройщика — стильные вентилируемые фасады, современные функциональные планировки, большие окна и панорамное остекление лоджий. Во всех квартирах будут установлены газовые котлы, металлические входные двери, унитаз, приборы учета и межкомнатные деревянные двери на кухню.





Планировки квартир Выбор квартир большой: от компактных студий (26,39 кв.м) до просторных 3-комнатных апартаментов (от 76,77 до 79,01 кв.м). Квартиры идут с обособленной кухней-столовой (типа 1+, 2+, 3+). Все планировки выложены на сайте комплекса . Дом №1

Дом №1



1 этаж



Типовой этаж

Дом №2

Дом №2



1 этаж



Типовой этаж

Купить квартиру можно в кредит под 13,33% годовых на 20 лет А теперь к самому интересному – ценам. Квартиры в ЖК «Соколиный край» уже продаются, цены стартуют от $715 за “квадрат” в кирпичном доме, что существенно ниже, чем в Минске. К слову, все квартиры будут реализованы по коммерческим ценам, жилья для очередников в комплексе не предусмотрено. Цены на квартиры в доме №1: квартиры-студии – от 2137 до 2419 руб. за кв.м;

1-комнатные квартиры – от 2112 до 2352 руб. за кв.м;

2-комнатные квратиры – от 2009 до 2284 руб. за кв.м;

3-комнатные квратиры – от 1881,6 до 2150,4 руб. за кв.м.





Дешевле всего квартиры обойдутся клиентам со 100% оплатой, однако таких покупателей на рынке сегодня немного. Из вариантов – рассрочка (первоначальный взнос – 30%; остаток – в конце строительства 1-й очереди), оплата по графику (первоначальный взнос – 15%, остаток по графику до конца строительства 1-й очереди), а теперь еще и кредит. Благодаря кредитной программе “Белинвестбанка” купить квартиру в ЖК “Соколиный край” можно под 13,33% годовых в рублях. Кредит рассчитан на 20 лет. При этом первоначальный взнос составляет всего 10%.

