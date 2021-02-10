А1 Telekom Austria сократил инвестиции в Беларусь из-за отключений интернета, неопределенности с 5G и налогов

Источник материала: Tut.by

A1 Telekom Austria Group опубликовала финансовый отчет об итогах работы холдинга в 2020 году. В документе содержатся в том числе и данные, относящиеся к операционной деятельности дочерней компании холдинга в Беларуси — телеком-, ИКТ и контент-провайдера А1.



Фото: пресс-служба А1

Согласно отчету, общая выручка А1 в евро снизилась на 5,5% в годовом исчислении, в то время как в белорусских рублях она выросла на 12,6% в годовом исчислении. Этот рост обусловлен увеличением реализации услуг А1 в результате успешных кампаний по привлечению новых клиентов мобильной и фиксированной связи, запуску конвергентных тарифных планов во втором квартале 2020 года, а также развитию новых направлений — таких как ИКТ и развлекательный контент, поясняют в компании.

Показатель EBITDA в рублевом выражении увеличился на 7,8% по сравнению с 2019 годом. Вместе с тем в пересчете на евро размер EBITDA сократился на 9,5%.

Среди факторов, которые оказали определяющее воздействие на итоги 2020 года, называется экономический спад, усугубившийся распространением COVID-19 и политической нестабильностью во второй половине года, что привело к обесцениванию белорусского рубля по отношению к евро на 16,1% за отчетный период. Национальный банк Республики Беларусь продолжает придерживаться жесткой монетарной политики, направленной на сдерживание темпов инфляции, которая на декабрь 2020 года составила 7,4% по сравнению с 4,7% за 2019 год.

В пояснительной записке к отчету отмечается, что совокупность этих факторов привела к изменению долгосрочного прогноза суверенного кредитного рейтинга Беларуси со стабильного на негативный (по оценке рейтингового агентства Standard & Poor’s).

При этом, как отмечается в отчете, материнская компания А1 сократила объем капитальных вложений в белорусский актив в 2020 году на 78,3 млн евро по причине совокупности факторов, которые оказали неблагоприятное влияние на инвестиционную привлекательность Беларуси.

«За прошедший год телекоммуникационная и IT-отрасли столкнулись с рядом неблагоприятных факторов, которые оказали прямое влияние на корректировки планов по объемам иностранных инвестиций. В частности, среди таких факторов в отношении A1 Telekom Austria Group — приостановка оказания некоторых услуг в период с августа по ноябрь в связи с выполнением распоряжений уполномоченных государственных органов или по не зависящим от компании причинам, неопределенность в вопросах лицензирования и выделения частотного диапазона для развертывания 5G-сетей, а также временное повышение ставки налога на прибыль, предусмотренное изменениями в Налоговый кодекс для операторов сотовой связи. Тем не менее мы надеемся, что данные факторы являются временным явлением, и рано или поздно привлекательность инвестиционной среды восстановится», — прокомментировали в пресс-службе А1 в Беларуси.

Напомним, из-за массовых акций протеста с августа в Беларуси регулярно отключали интернет. По подсчетам TUT.BY , с 9 августа по 29 ноября без мобильного интернета белорусы провели более 102 часов.