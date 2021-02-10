Источник материала: Sputnik Беларусь

Унитарное предприятие "Запад-Транснефтепродукт" является предприятием с российскими инвестициями и поставляет дизель в направлении Украины, Венгрии и Латвии. Транзит осуществляется с помощью магистральных нефтепродуктопроводов, пролегающих по территории 21 района и трех областей в Беларуси. Также осуществляется налив нефтепродуктов с трубопровода в железнодорожные цистерны.

Более 750 сотрудников предприятия обеспечивают эксплуатацию и обслуживание 772 километров нефтепродуктопроводов. "Запад-Транснефтепродукт" состоит из 5 обособленных структурных подразделений. Предприятие является вторым налогоплательщиком на территории Полесья.

Занимательное налогообложение

С 1 января 2020 года изменились условия поставки российской нефти в Беларусь из-за разногласий в цене. Указом белорусского лидера от 10.01.2020 №9 "О налогообложении" введен экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов в размере 0,35 рубля (0,17 доллара в эквиваленте) за перемещение 1 тонны нефти и нефтепродуктов на 100 км.

© Sputnik / Виктор Толочко Запад-Транснефтепродукт поставляет дизель в направлении Украины, Венгрии и Латвии

Данный сбор якобы формирует источник денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов. Также этим же указом повышена ставка налога на прибыль с 18% до 50%.

Вряд ли введение экологического налога и рост налога на прибыль в период переговоров – простое совпадение. Таким образом Минск пытался улучшить свою переговорную позицию и частично компенсировать выпадающие доходы от переработки российской нефти.

Напрашивается вывод, что введение экологического налога становится скрытой формой повышения тарифа на транзит, которого Беларусь пытается добиться не первый год.

© Sputnik / Виктор Толочко Налив дизельного топлива в железнодорожные цистерны на пункте "Гомель-3"

"Введение дополнительной налоговой нагрузки привело к снижению привлекательности данного вида транспортировки и, как следствие, снижению объемов транспортировки и, соответственно, убыточной деятельности предприятия. Увеличение объемов транспортировки нефтепродуктов повлечет за собой увеличение экологического налога и налога на прибыль, в результате чего образуется убыток или минимальная чистая прибыль, которые не позволяют осуществить капитальные вложения в объекты предприятия, как это видно на примере 2020 года", – рассказал Sputnik генеральный директор "Запад-Транснефтепродукт" Владимир Леонов.

По его словам, после внесений изменений в налогообложение у предприятия более 80% от прибыли уходит на уплату дополнительно введенных налогов. Труба при этом словно живой организм: чем больше по ней прокачивается нефтепродуктов, тем больше необходимо в нее вкладывать с целью поддержания нефтепродуктопровода в нормативном состоянии.

© Sputnik / Виктор Толочко Генеральный директор "Запад - Транснефтепродукт" Владимир Леонов

"Предприятие в год может транспортировать до 8 миллионов тонн нефтепродуктов, но в 2020 году за пределы Беларуси ушло чуть более 4 миллионов. Здесь вопросы чистой коммерции", – рассказал генеральный директор.

Приостановка деятельности

Введение экологического налога на транзит нефти и нефтепродуктов на рынке считают попыткой давления на Москву в рамках переговоров по поставкам нефти. Таким образом Беларусь пытается увеличить доходы от российской нефти любым способом.

© Sputnik / Виктор Толочко Эксплуатацию и обслуживание обеспечивают более 750 сотрудников предприятия

При обсуждении вопроса по налогам белорусская сторона проводит параллели с республиканской организацией "Гомельтранснефть-Дружба", осуществляющей транспортировку нефти по магистральному трубопроводу. Действие указа не ухудшает результаты финансовой деятельности этого предприятия, так как начисленные налоги идут в белорусский бюджет, и прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия после налогообложения, также обращается в доход государства.

"Там, по сути, происходит перекладывание денег из одного кармана в другой. Здесь же частное предприятие, которое в сложившейся ситуации находится на грани приостановки своей деятельности", – особо отметил Владимир Леонов.

Ведению нормальной текущей работы предприятия, помимо прочего, препятствует возросшее давление со стороны правоохранительных и контролирующих органов. Все это выражается в проведении необоснованных и многократных проверок, не входящих в компетенцию проверяющих органов. За год количество подобных проверок выросло более чем в 5 раз.

© Sputnik / Виктор Толочко Согласно планам модернизации пункта "Гомель - 3" процесс налива топлива должен стать автоматическим

Изложенные вопросы и пути их урегулирования обсуждались на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства, которое состоялось в конце января текущего года.

Белорусская сторона увязывает решение по увеличению налоговой нагрузки с желанием компенсировать потери, обусловленные ежегодным удорожанием российской нефти и снижением ставок ввозных таможенных пошлин.

Белорусы останутся без работы

"В данный момент мы рассматриваем возможные варианты дальнейшей работы, вплоть до приостановки деятельности, поскольку будет отсутствовать финансовая возможность нормального функционирования предприятия", – констатировал генеральный директор.

Со своей стороны, с целью снижения убытков и дефицита средств "Запад-Транснефтепродукт" проводит мероприятия по оптимизации текущих расходов и производственных программ, однако пределом данного снижения затрат выступает возможность обеспечения бесперебойной и безаварийной эксплуатации магистральных трубопроводов. И он уже достигнут.

© Sputnik / Виктор Толочко В 2020 году за пределы Беларуси ушло чуть более 4 миллионов нефтепродуктов

По мнению Владимира Леонова, дополнительные налоги (в частности экологический) носят явный элемент дискриминации, имеют не природоохранный, а фискальный характер. Как правило, экологический налог вводят для охраны окружающей среды, чтобы компенсировать последствия ее загрязнения.

В данной ситуации он взимается только с транзитной транспортировки по белорусской территории магистральными трубопроводами нефти и нефтепродуктов российских производителей.

© Sputnik / Виктор Толочко Диспетчерская предприятия "Запад - Транснефтепродукт" в головном офисе в Мозыре

Но нефть и нефтепродукты, предназначенные для транзитного перемещения, ничем принципиально не отличаются по своему воздействию на экологию от нефти и нефтепродуктов, предназначенных для внутреннего потребления. Более того, поскольку их переработка и использование будут производиться за ее пределами, то и конечный ущерб для окружающей среды будет отсутствовать при безаварийной работе предприятия.

© Sputnik Схема нефтепродуктопровода в Беларуси

В случае производственной аварии его уплата не освобождает предприятие от обязанности ликвидировать ее последствия и возместить причиненный ущерб за счет собственных средств.

"Хочется подчеркнуть, что сумма экологического налога не включается в затраты по оказанию услуг и во внереализационные расходы, учитываемые при налогообложении, и по сути подлежит уплате за счет отвлечения оборотных средств предприятия", – отметил генеральный директор Владимир Леонов.

В настоящее время на предприятии "Запад-Транснефтепродукт" работает более 750 человек, и в случае остановки без работы окажется около 500 белорусов.

© Sputnik / Виктор Толочко Рабочие "Запад - Транснефтепродукт"

По словам гендиректора, при этом ежегодно "Запад-Транснефтепродукт" ведет активную социальную и благотворительную деятельность в Беларуси. Это оказание помощи учреждениям здравоохранения, образования, спортивным организациям, церкви.

Крайние меры

Развитие ситуации вокруг "Запад-Транснефтепродукт" будет обсуждаться в ходе заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства в марте 2021 года.

"С введенной дополнительной налоговой нагрузкой транспортировка нефтепродуктов становится непривлекательной. Мы предлагаем белорусским коллегам внести изменения в президентский указ, исключив из него организации, осуществляющие транспортировку нефтепродуктов транзитом магистральными трубопроводами по территории Беларуси либо существенно снизив налоговую нагрузку для данных организаций путем уменьшения экологического налога, включения его в расходы, учитываемые при налогообложении, а также снижения ставки налога на прибыль", – рассказал Владимир Леонов.

© Sputnik / Виктор Толочко Работа предприятия оказалась под угрозой после роста налоговой нагрузки

В качестве крайней меры предприятие рассматривает остановку работы с такими вытекающими последствиями, как сокращение рабочих мест, прекращение инвестиционных программ на белорусской территории, прекращение перечислений в бюджет Беларуси в виде налогов.

"Искренне верю в разрешение сложившейся критической ситуации с целью сохранения рабочих мест и благосостояния белорусов", – резюмировал руководитель "Запад-Транснефтепродукт".