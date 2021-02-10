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Глава МИД Латвии: требование об экстрадиции Цепкало должно быть отклонено

10.02.2021 09:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что запрос на экстрадицию экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало должен быть отклонен. Об этом он сообщил в Twitter.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Глава МИД Латвии также считает, что рассматривает «запрос режима Лукашенко об экстрадиции белорусского оппозиционного политика как открытую попытку мести».

При этом он отметил, что в соответствии с латвийским законодательством решение принимается компетентными правоохранительными органами, учитывая все аспекты дела.

Напомним, Следственный комитет направил в Генпрокуратуру документы об инициировании вопроса перед Латвией об экстрадиции экс-руководителя ПВТ и участника предвыборной президентской кампании Валерия Цепкало, сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1» 8 февраля. В сообщении сказано, что его обвиняют «по ряду коррупционных преступлений и получении взяток в особо крупном размере».

Валерий Цепкало — экс-глава белорусского Парка высоких технологий. Он пытался стать кандидатом в президенты, но не был допущен на выборы. Покинул страну в июле 2020 года. В августе 2020 года стало известно, что в отношении Цепкало возбудили уголовное дело, он был объявлен в межгосударственный розыск. В конце прошлого года Валерий и Вероника Цепкало переехали в Латвию, они создают в Риге фонд помощи белорусским женщинам, пострадавшим от действий властей, а также помогают беженцам из Беларуси, получившим в Латвии политическое убежище.

 
 
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При этом он отметил, что в соответствии с латвийским законодательством решение принимается компетентными правоохранительными органами, учитывая все аспекты...
 
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