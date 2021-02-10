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Нацбанк рассказал, сколько белорусы вывели валюты с пластика за 2020 год
10.02.2021 09:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 фев ― Sputnik. Белорусы за прошлый год обналичили с банковских карт 34,67 млрд рублей (более 13,3 млрд долларов), такие данные приводит пресс-служба Нацбанка.
В 2019 году жители страны сняли с карт чуть меньше - 32,8 млрд рублей. В 60% случаев люди оплачивали покупки "безналом", на эти операции в 2020-м пришлось 52,45 млрд рублей. Всего белорусы совершили почти 1,9 млн безналичных платежей. Количество наличных операций в прошлом году составило почти 180 тысяч. В целом же оборот по платежным картам вырос на 19,7% до 87,1 млрд рублей.
Всего в Беларуси находилось в обороте 15,486 млн карт, их число уменьшилось на 42 тысячи по сравнению с 2019 годом. Лидером рынка платежных карт в 2020-м был Mastercard, в обороте находилось почти 5,7 млн карт этой системы. На втором месте - VISA (почти 5,6 млн штук), на третьем - карточки белорусской платежной системы БЕЛКАРТ (более 2,3 млн штук).
Платежными терминалами на начало года были оснащены почти 125 тысяч организаций торговли и сервиса. Количество банкоматов в стране выросло до 4 387 устройств, а инфокиосков стало меньше - до 2 827.
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Число пластиковых платежных карточек за прошлый год уменьшилось на 42 тысячи - на 1 января 2021-го у белорусов на руках было почти 15,5 млн карт.
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