Бабарико: Крайняя точка нынешней ситуации в Беларуси - 2025 год

Источник материала: Tut.by

Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико дал интервью Deutsche Welle из СИЗО КГБ, в котором находится уже почти восемь месяцев, в котором рассказал об отношении к ситуации в стране, своих президентских амбициях и встрече с Лукашенко в СИЗО КГБ.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Это война хунты, против части своего народа»

На первой пресс-конференции, которую Виктор Бабарико давал в мае после регистрации инициативной группы по выдвижению себя в качестве кандидата в президенты, массовые репрессии в Беларуси экс-банкир назвал мифотворчеством. Проведя восемь месяцев за решеткой, Бабарико все еще не готов назвать происходящее в стране массовыми репрессиями.

— Сразу скажу, мои ответы [на вопросы интервью] опираются на очень скудную информацию. Почти 8 месяцев я нахожусь в физической и коммуникационной изоляции, большую часть новостей получаю из белорусского телевидения — а его просмотр можно приравнять к моральным пыткам.

Но даже в таком положении могу сказать, что происходящее в нашей стране нельзя назвать массовыми репрессиями. Фактически — это война властной верхушки, опирающейся на военно-силовой блок, а значит, хунты, против части своего народа. И даже не важно, какой по количеству эта часть является — большинством или нет. Самое страшное, что она касается всех слоев населения.

Эту войну могут превратить в гражданскую два момента. Во-первых, спешное подведение под свои действия законодательной базы через ужесточение наказания за простейшее выражение мнения. А во-вторых, вовлечение в борьбу простого гражданского народа (чиновников, госслужащих, работников коммунального хозяйства и так далее), вынужденных выполнять приказы и должностные обязанности, вступая в столкновение с такими же гражданами страны.

Но расколотое общество не слепишь. Нельзя допустить, чтобы простые люди стали ненавидеть друг друга только за то, что они любят символы разного цвета. Каждый должен понимать, что индивидуальная ответственность за совершение действия не уходит, даже если кто-то скажет, что берет на себя все грехи за отдельные приказы и распоряжения.

Я не говорю про уголовное преследование. Есть более важная оценка — наших детей и внуков. В жизни не встречал ни одного человека, гордящегося предками, которые участвовали в насилии против простых людей.

По мнению Виктора Бабарико, режим действующей сегодня власти — это не один человек, а совокупность людей, готовых жить «в атмосфере лжи и вынужденной беспомощности».

— Это аналог добровольного личностного рабства, которое не умирает при исчезновении рабовладельца. Человек не становится свободным по приказу или разрешению сверху. Нам долгие годы внушали мысль, что мы недостойны или неспособны быть ответственными за свою судьбу, что нам нужны контроль и руководство, ведь мы «народец», живущий на «клочке земли», окруженной врагами. Основным достижением и гордостью считалось что мы бедные, но не нищие, что наши знания и способности не нужны нигде и никому, кроме как внутри страны. Что цель жизни — стабильность с «чаркай и шкваркай».

Но 2020 год показал лживость этого утверждения. Мы увидели, что огромное количество людей не согласны с такими ценностями и целями — именно это я считаю победой или первым шагом к большей победе. Многие люди совершили очень важную личностную победу: завоевать свое право называться человеком с чувством собственного достоинства, готового взять ответственность за свою судьбу и судьбу своих детей на себя.

Нам не хватило чуть-чуть времени, чтобы повзрослеть как нация. Никто не ожидал, что в XXI веке в центре Европы за такие общечеловеческие ценности, как самоуважение, право на правду и мирный протест, последует такая неадекватно жестокая реакция. Сейчас у нас посттравматический шок. Он обязательно пройдет, и я верю, что все у нас будет хорошо.

«Сценарий „Осени патриарха“ реализуется очень близко к тексту»

Экс-претендент в президенты еще раз рассказал и о встрече с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ.

— Я всегда стараюсь придерживаться простого принципа: судить по делам, а не по словам. Поэтому могу сказать, что сценарий, изложенный в романе «Осень патриарха», реализуется (в Беларуси. — Ред.) очень близко к тексту.

В целом, я еще раз убедился в общественно известной истине, которую доказала система в демократических странах. Выборные посты должны занимать люди, у которых есть куда возвращаться после потери власти. Иначе для таких людей возникает знак равенства между должностью и счастьем в жизни. А иногда и такое равенство: власть равно жизнь. В таком случае борьба за власть превращается в борьбу за жизнь — и в такой битве пленных не берут. Вызывает оптимизм только то, что для таких людей каждый следующий день приближает их к худшему, а остальных — к лучшему.

По мнению экс-банкира ситуация в Беларуси дальше может развиваться по двум сценариям: либо новая Беларусь, экономически и политически независимая, либо прекращение существования фактически независимой страны (пусть даже юридически и сохраняющей свой статус) путем включения в орбиту чьего-нибудь «мира».

— Выбирать одну из этих дорог придется в ближайшее время — экономика не позволит долго длить нынешнее состояние. Когда-то было сказано очень точно: «Политика есть концентрированное выражение экономики». Поэтому крайняя точка — 2025 год, но хотелось бы думать, что это фантастически долгий срок. Я за первый вариант.

«Мне бы очень хотелось быть достойным такого народа»

Виктор Бабарико подчеркнул, что не отказывается от своего решения и все еще готов стать президентом в «новой Беларуси».





— Я всегда говорил, что мое решение не было продиктовано именно целью стать президентом. Президентство — это инструмент и возможность участвовать в изменениях в стране. Я исходил из того, что предлагал свою кандидатуру как нанятого менеджера со своим опытом и видением. Но после событий 2020 года я понял, что изменения, происходящие в наших людях и показавшие всю невероятную талантливость, искренность и достоинство белорусов как нации, сильно сместили акценты и требования к тому человеку, который мог бы хотя бы и на некоторое время представлять интересы нашего народа.

Поэтому мне бы очень хотелось быть достойным такого народа. Тех, кто, несмотря на всю несправедливость и жестокость, сохранили свою чистоту. Я понимаю, что последний год дал нам много молодых и достойных людей, которые вполне способны претендовать на роль лидера. Так что моего желания и раньше было недостаточно, а теперь и требования сильно выросли. Но при сохранении запроса на мое видение путей развития страны у меня остается готовность предоставить все свои умения и навыки. Предложение с моей стороны есть, но будет ли на это спрос — «будем посмотреть».

«Иногда свобода требует твердости и непреклонности»

— Я хочу обратиться не только к протестующим белорусам. Мне хотелось бы, чтобы эти слова прочитали все граждане нашей страны. Каждый из вас уникален и имеет право на собственное мнение. Все вместе мы формируем наше государство и нацию, которая тоже уникальная и имеет право на выбор собственного пути. Но каждая уникальность имеет общие ценности, для человека — это нерушимое право свободы выбора, уважения к личности и ценности жизни.

В нашей стране, к сожалению, сложилась ситуация, когда отношение к этим ценностям разделило всех на три категории. Тех, кто осознают эти вещи и готовы для их реализации совершать активные действия. Тех, кто согласен с необходимостью иметь подобную систему ценностей, но из-за страха не готов что-либо для этого делать. А также тех, кто считают себя не вправе рассуждать об этом, и просто ожидают счастья, которое им обещают другие. И хочу обратиться к каждой из этих категорий моих соотечественников.

Я преклоняюсь перед теми, кто осознал себя хозяином судьбы и чувствует свою сопричастность и единство со всем человечеством. Вы настоящие личности, вы свет добра и свободы. Те испытания, через которые проходите вы и ваши близкие, сторицей окупятся и оправдаются вовлечением и вдохновением других граждан Беларуси. Не останавливайтесь! Легким бывает только путь в рабство. Иногда свобода требует твердости и непреклонности. Но она точно стоит того.

Я понимаю нерешительность тех, кто боится потерять уют и спокойствие своего мирка. Но нужно понимать, что сегодня выбор стоит не между лучшей или хорошей жизнью, не между плохим и хорошим. Это выбор для последующих поколений — сделать шаг вперед к лучшей доле. И для этого шага даже не нужно выйти на борьбу, достаточно просто не совершать подлых и противозаконных поступков. Помните слова Черчилля: «Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор».

И я также хочу, чтобы задумались те, кто считает, что ответственность за преступления и безнравственные поступки будет оправдана словами «нам приказали» и «что мы могли сделать?». Никогда в истории подчиненность не смывала крови с рук убийц. В сегодняшних обстоятельствах успокаивающая мысль «я старался смягчить жестокость мер и распоряжений и служил своему народу» не является оправданием. Смягчать распоряжения, которые являются противозаконными и попирающими общечеловеческие принципы — все равно совершать преступления. Будущее неизбежно, и вопросы будут заданы каждому. Поэтому, может, лучше остаться вне команды, чем в команде совершающих или способствующих губительным для всех действиям. Мы белорусы, мы должны быть вместе! Вместе — к лучшему!