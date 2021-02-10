ЕС: «Народное собрание» не ведет к урегулированию ситуации, нужен настоящий диалог и достойные доверия выборы

Источник материала: Tut.by

ЕС не считает Всебелорусское народное собрание легитимным органом и призывает официальный Минск начать настоящий диалог для урегулирования ситуации в Беларуси. Об этом DW заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Нам известно, что Александр Лукашенко, не имеющий никакой демократической легитимности, созвал шестое Всебелорусское так называемое «народное собрание» на 11−12 февраля, — заявил Петер Стано. Он добавил, что роль и правовой статус этого форума остаются неясными. Как известно, в Конституции Беларуси ВНС не упоминается.

На официальном сайте собрания указывается, что оно принимает решения в форме резолюции. Однако эти документы не имеют прямого действия, а направляются президенту Беларуси, который использует резолюции ВНС по своему усмотрению. А если вопросы, затронутые в резолюции, не входят в компетенцию президента, он направляет документ в соответствующие органы власти.

Стано напомнил позицию ЕС, подчеркнув, что народ Беларуси должен иметь возможность определять будущее своей страны и не быть объектом «насильственных репрессий, карательных мер, преследований и пыток».

— Поэтому мы не считаем так называемое «народное собрание» путем, ведущим к легитимному урегулированию ситуации в Беларуси, и призываем власти страны немедленно начать настоящий и инклюзивный национальный диалог, за которым последуют прозрачные и достойные доверия выборы, — пояснил представитель Евросоюза.

Петер Стано также сообщил, что делегация ЕС не собирается посещать собрание.

— Но мы будем внимательно следить за всеми возможными результатами, которые объявят, чтобы изучить их, — добавил Стано.

Ранее, напомним, премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил , что к Всебелорусскому народному собранию проявляют «Большой интерес». По его словам, уже подтверждено порядка 70−80 зарубежных гостей, некоторые из которых планируют выступать.

— Помимо зарубежных гостей, представители иностранных посольств тоже выразили большой интерес, хотя вбрасывалась информация, что там тоже будет бойкот коллективный. Сейчас подавляющее большинство дипломатических представителей, аккредитованных в Республике Беларусь, подтвердили свое участие, что говорит тоже о высоком интересе в получении информации из первых уст, — заявил глава правительства представителям государственных СМИ.