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Доллар США, евро и российский рубль подешевели на старте торгов в среду
10.02.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 фев – Sputnik. Доллар США, евро и российский рубль подешевели по отношению к белорусскому рублю на старте торгов, актуальные данные обнародовала Белорусская валютно-фондовая биржа (БВФБ) в среду.
По информации БВФБ на 10:23, евро просел на 0,38%, доллар США упал в цене на 0,65%, российский рубль стал дешевле на 0,54%.
Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют в среду 10 февраля:
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Какой курс доллара может быть в конце 2021 года?
Заработная плата по стране по итогам 2021 года может составлять около 420-450 долларов в эквиваленте, такое мнение высказал ранее экономический эксперт Ярослав Романчук. По его мнению, курс белорусского рубля к доллару на конец года дойдет до 3,3 рубля.
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Европейская, американская и российская валюты упали в цене на старте торгов в середине рабочей недели.
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