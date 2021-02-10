Белорусская «дочка» российской Транснефти грозится приостановить деятельность

Источник материала: Tut.by

Унитарное предприятие «Запад-Транснефтепродукт» может приостановить свою деятельность, если в ближайшее время белорусские власти не внесут изменение в налоговое законодательство. Об этом заявил Sputnik гендиректор белорусской «дочки» российской Транснефти Владимир Леонов.



Фото: mazyr.by

«Запад-Транснефтепродукт» может поставлять российское дизтопливо в направлении Украины, Венгрии и Латвии по нефтепродуктопроводам, пролегающих по территории 21 района и трех областей в Беларуси. Также осуществляется налив нефтепродуктов с трубопровода в железнодорожные цистерны.

С 1 января 2020 года изменились условия поставки российской нефти в Беларусь из-за разногласий в цене. Вскоре после этого увидел свет указ № 9 «О налогообложении», которым был введен экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов в размере 0,35 рубля за перемещение 1 тонны нефти и нефтепродуктов на 100 км. Также этим же указом повышен для владельцев трубопроводов налог на прибыль с 18% до 50%.

— Введение дополнительной налоговой нагрузки привело к снижению привлекательности данного вида транспортировки и, как следствие, снижению объемов транспортировки и, соответственно, убыточной деятельности предприятия. Увеличение объемов транспортировки нефтепродуктов повлечет за собой увеличение экологического налога и налога на прибыль, в результате чего образуется убыток или минимальная чистая прибыль, которые не позволяют осуществить капитальные вложения в объекты предприятия, как это видно на примере 2020 года, — сказал Леонов и отметил, что у предприятия более 80% от прибыли уходит на уплату дополнительно введенных налогов.

«Запад-Транснефтепродукт» в год может транспортировать до 8 миллионов тонн нефтепродуктов, но в 2020 году за пределы Беларуси ушло чуть более 4 миллионов.





Ведению нормальной текущей работы белорусской «дочки» российской Транснефти, помимо прочего, препятствует возросшее давление со стороны правоохранительных и контролирующих органов. За год количество проверок выросло более чем в 5 раз.

Эти вопросы обсуждались на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства, которое состоялось в конце января нынешнего года. Следующее заседание намечено на март.

— Мы предлагаем белорусским коллегам внести изменения в президентский указ, исключив из него организации, осуществляющие транспортировку нефтепродуктов транзитом магистральными трубопроводами по территории Беларуси либо существенно снизив налоговую нагрузку для данных организаций путем уменьшения экологического налога, включения его в расходы, учитываемые при налогообложении, а также снижения ставки налога на прибыль, — рассказал Владимир Леонов.

В качестве крайней меры «Запад-Транснефтепродукт» рассматривает остановку работы с такими вытекающими последствиями, как сокращение рабочих мест, прекращение инвестиционных программ на белорусской территории, прекращение перечислений в бюджет Беларуси в виде налогов. По данным Sputnik, в настоящее время предприятие является вторым налогоплательщиком на территории Полесья. В компании работает более 750 человек, и в случае остановки без работы окажется около 500 белорусов.

При обсуждении вопроса по налогам белорусская сторона проводит параллели с предприятие «Гомельтранснефть-Дружба», осуществляющей транспортировку нефти по магистральному трубопроводу. Мол, действие указа не ухудшает результаты деятельности этой госкомпании.

— Там, по сути, происходит перекладывание денег из одного кармана в другой. Здесь же частное предприятие, которое в сложившейся ситуации находится на грани приостановки своей деятельности, — считает гендиректор «Запад-Транснефтепродукт».

По неофициальной информации, Минск увязывал решение по увеличению налоговой нагрузки с желанием компенсировать потери, обусловленные ежегодным удорожанием российской нефти для Беларуси и снижением ставок ввозных таможенных пошлин. Указ № 9 принят «в целях обеспечения сбалансированного исполнения бюджета, снижения зависимости его доходов от конъюнктуры внешнего спроса на сырьевые товары», поясняли в Минфине Беларуси. По расчетам этого ведомства, введение экологического налога и увеличение налога на прибыль должны были принести в год около 210 млн белорусских рублей.

Получить оперативный комментарий в белорусских госструктурах по поводу заявлений гендиректора «Запад-Транснефтепродукта» не удалось.