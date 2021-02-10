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МТЗ допущен к госзакупкам на территории России

10.02.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Техника Минского тракторного завода включена в реестр евразийской промышленной продукции, что дает право на участие в процедурах государственных закупок на территории России. Об этом сообщает пресс-служба холдинга. Всего в списке 68 моделей и модификаций. И в продолжение темы. МАЗ планирует нарастить объемы поставок техники в российские регионы. В восточную страну-соседку может отправиться новый перронный автобус МАЗ-271. Шесть таких образцов уже работают в международном аэропорту Борисполя, и интерес к этой модели огромный - отмечают на предприятии. К слову, МАЗ - единственный производитель перронных автобусов на территории СНГ. 
 
 
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Техника Минского тракторного завода включена в реестр евразийской промышленной продукции, что дает право на участие в процедурах государственных закупок на...
 
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