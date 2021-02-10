ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь заявила о готовности ввести маркировку молочной продукции в срок

10.02.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Об этом рассказали в Минсельхозпроде. На протяжении двух лет в республике работали над тем, чтобы адаптировать к этому все технологические процессы. Несколько способов печати на упаковке определены и подготовлены. Напомним, страны ЕАЭС ждет три этапа введения обязательной маркировки. Последний заканчивается 1 декабря. Еще один из акцентов в сфере продовольствия на этом год - развитие торгово-экономических отношений с Китаем. Поставки нашей продукции должны вырасти почти на 6 %. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом рассказали в Минсельхозпроде. На протяжении двух лет в республике работали над тем, чтобы адаптировать к этому все технологические процессы. Несколько...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Российский рынок остается основным для белорусских продуктов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by