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Беларусь заявила о готовности ввести маркировку молочной продукции в срок
10.02.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Об этом рассказали в Минсельхозпроде. На протяжении двух лет в республике работали над тем, чтобы адаптировать к этому все технологические процессы. Несколько способов печати на упаковке определены и подготовлены. Напомним, страны ЕАЭС ждет три этапа введения обязательной маркировки. Последний заканчивается 1 декабря. Еще один из акцентов в сфере продовольствия на этом год - развитие торгово-экономических отношений с Китаем. Поставки нашей продукции должны вырасти почти на 6 %.
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Об этом рассказали в Минсельхозпроде. На протяжении двух лет в республике работали над тем, чтобы адаптировать к этому все технологические процессы. Несколько...
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