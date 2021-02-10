Транзит российского газа из Литвы в Калининград восстановлен

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 фев – Sputnik. Транзит российского газа в Калининградскую область через Литву восстановлен, об этом свидетельствуют данные литовского оператора газотранспортной системы Amber Grid.

Amber Grid по просьбе "Газпрома" приостановила в понедельник транзит газа из Литвы в Калининград.

Газ в этот регион поставляется через Литву из Беларуси. Причины приостановки транзита не уточнялись. Amber Grid отмечал, что поставки газа были стабильны, а ГТС работала в нормальном режиме.

Литовские потребители снабжались газом из СПГ-терминала Клайпеды, подземных хранилищ газа Латвии и Беларуси. В свою очередь, потребности Калининградской области обеспечивались за счет Калининградского подземного хранилища, поэтому приостановка транзита не сказалась на потребителях.

Между "Газпромом" и литовской АВ Amber Grid действует договор от 2015 года на транзит российского газа через Литву в Калининградскую область. Документ подписан на 10 лет и предусматривает транзит газа в объеме до 2,5 миллиарда кубометров в год. Газ поставляется по магистральному трубопроводу Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград. В контракте обозначено, что газ транспортируется на условиях формулы "качай или плати".

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