|
Транзит российского газа из Литвы в Калининград восстановлен
10.02.2021 12:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 фев – Sputnik. Транзит российского газа в Калининградскую область через Литву восстановлен, об этом свидетельствуют данные литовского оператора газотранспортной системы Amber Grid.
© Sputnik / Виктор Толочко
Amber Grid по просьбе "Газпрома"
Газ в этот регион поставляется через Литву из Беларуси. Причины приостановки транзита не уточнялись. Amber Grid отмечал, что поставки газа были стабильны, а ГТС работала в нормальном режиме.
Литовские потребители снабжались газом из СПГ-терминала Клайпеды, подземных хранилищ газа Латвии и Беларуси. В свою очередь, потребности Калининградской области обеспечивались за счет Калининградского подземного хранилища, поэтому приостановка транзита не сказалась на потребителях.
Между "Газпромом" и литовской АВ Amber Grid действует договор от 2015 года на транзит российского газа через Литву в Калининградскую область. Документ подписан на 10 лет и предусматривает транзит газа в объеме до 2,5 миллиарда кубометров в год. Газ поставляется по магистральному трубопроводу Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград. В контракте обозначено, что газ транспортируется на условиях формулы "качай или плати".
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Газ в российский регион поставляется по магистральному трубопроводу Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)