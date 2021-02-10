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Российский рынок остается основным для белорусских продуктов

10.02.2021 13:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 фев ― Sputnik. Экспорт сельскохозяйственной продукции по итогам 2020-го у нас составил чуть более 5,3 миллиарда долларов, рассказал в эксклюзивном интервью Sputnik заместитель премьер-министра Александр Субботин.

По его словам, в прошлом году значительно увеличилась география экспорта.

"Мы стараемся поставлять в как можно большее количество государств, отвоевывать полки везде и на всех континентах", - заявил Субботин.

© Sputnik / Артем Житенев
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"По итогам 2020-го мы уже продаем в 111 стран. Лет пять назад их количество едва превышало 60, и вот за пятилетку мы рванули вперед", - констатировал он.

Вице-премьер отметил, что "основным для нас остается российский рынок. Но мы более активно осваиваем рынки стран СНГ и Китая. Экспорт по итогам года у нас составил чуть более 5,3 миллиарда долларов".

После чего добавил, что по сравнению с 2020-м мы прибавили почти 250 миллионов долларов. Положительное сальдо составило почти 1,5 миллиарда долларов.

"На российский рынок приходится около 70% экспортных поставок. Хотя ранее они доходили до 90%, то есть мы достаточно интенсивно идем в другие страны. Такого результата в диверсификации рынков удалось достичь буквально за пятилетку", - подытожил вице-премьер.

 
Теги: Минск
 
 
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В прошедшем году белорусские производители значительно нарастили не только экспорт продуктов питания, но и расширили географию экспорта.
 
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