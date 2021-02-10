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Белорусский рубль укрепился к трем основным валютам

10.02.2021 13:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 фев – Sputnik. Доллар США, евро и российский рубль упали в цене на торгах, актуальные данные обнародовала Белорусская валютно-фондовая биржа (БВФБ) в среду.

© CC BY-SA 2.0 / William Grootonk / ATM Keypad 2
Нацбанк рассказал, сколько белорусы вывели валюты с пластика за 2020 год

Евро стал дешевле на 0,53%, доллар США просел на 0,82%, российский рубль уменьшил в стоимости 0,54%.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют в среду 10 февраля:

1 евро – 3,14 белорусского рубля;

1 доллар США – 2,60 рубля;

100 российских рублей - 3,51 рубля.

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Какой курс доллара может быть в конце 2021 года?

Заработная плата по стране по итогам 2021 года может составлять около 420-450 долларов в эквиваленте, такое мнение высказал ранее экономический эксперт Ярослав Романчук. По его мнению, курс белорусского рубля к доллару на конец года дойдет до 3,3 рубля.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Европейская, американская и российская валюты подешевели на торгах в середине рабочей недели по отношению к белорусскому рублю.
 
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