Литва отмечает рост торговли электроэнергией с Россией после пуска БелАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 фев – Sputnik. Торговля электроэнергией стран Балтии с Россией возросла с января текущего года – после того, как БелАЭС начала коммерческое производство электричества, установлен рост в 3,5 раза, об этом сообщил представитель литовского оператора электропередающей системы Litgrid.

"В 2020 году, когда БелАЭС не работала, среднее часовое количество импорта из континентальной России составляло около 180 мегаватт/час. После начала работы БелАЭС это количество увеличилось в два раза, экспорт из континентальной России увеличился практически вдвое", - заявил на пресс-конференции в среду глава Департамента системного управления Litgrid Гедрюс Радвила.

Он отметил, что после того, как БелАЭС начала испытательную коммерческую эксплуатацию, торговля электроэнергией с Россией выросла в 3,5 раза. По словам представителя Litgrid, в зависимости от пропускной способности среза Россия-Латвия в текущем году импорт может увеличиться до 7,1 тераватт/час, хотя в прошлом году он составлял 1,3 тераватт/час.

В свою очередь председатель Госслужбы регулирования в сфере энергетики (ГСРЭ) Ренатас Поцюс уточнил, что методика торговли с третьими странами не может обеспечить непопадания электроэнергии из Беларуси в страны Балтии

"Произведенная в Беларуси электроэнергия попадает в страны Балтии - цель политического соглашения не достигнута", - заявил Поцюс.

Физический пуск первого энергоблока БелАЭС состоялся 20 августа, а 3 ноября его включили в общую энергосистему. Церемония его запуска с участием президента Беларуси прошла позже - 7 ноября, где Александр Лукашенко заявил, что республике нужна еще одна такая станция. Реактор АЭС выведен на 100-процентную мощность 12 января. Ожидается, что первый блок введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, а второй - в 2022 году.

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