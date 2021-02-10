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РФ выполнила все обязательства по компенсации Минску за "грязную нефть"

10.02.2021 16:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 фев – Sputnik. Поставки энергоресурсов в Беларусь осуществляются в 2021 году в плановом порядке, сказал посол РФ Дмитрий Мезенцев. 

© Sputnik / Максим Богодвид
Цена на нефть поднялась выше 60 долларов за баррель

В апреле 2019 года стало известно о попадании загрязненной хлоридами российской нефти в магистральный трубопровод "Дружба".

Белорусская и российская стороны позднее подписали протокол о компенсации за инцидент с нефтью из расчета 15 долларов за баррель.

В конце января этого года Мозырский НПЗ сообщил, что российские нефтекомпании начали выплату компенсации, которая составит около 60 миллионов долларов.

Взаимоприемлемые условия поставок

"Россия, услышав запрос белорусской стороны, выполнила все обязательства, связанные с поставками нефти в ушедшем году. Это в полной мере касается и обязательств по выплатам за так называемую "грязную" нефть", – сказал Мезенцев в интервью РИА Новости.

По его словам, соглашения в декабре минувшего года о поставках российских энергоресурсов для белорусских партнеров были подписаны согласно планам.

"Это касается и соглашения по поставкам газа. Как ранее отметил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, поставки энергоресурсов в страну в 2021 году обеспечены на взаимоприемлемых условиях", – констатировал российский дипломат.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусская сторона в текущем году получает российские энергоресурсы согласно подписанным в конце 2020 года соглашениям.
 
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