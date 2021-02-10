Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 фев - Sputnik. Ранее стало известно, что оператор "Северного потока-2" – Nord Stream 2 AG – рассчитывает завершить строительство двух ниток трубопровода в датской акватории до конца апреля.

"От имени правительства ФРГ могу сказать, что мы приняли к сведению сообщения СМИ, правительство ФРГ находится в контакте с администрацией США по поводу санкций США и угроз санкций против "Северного потока 2", однако это закрытые переговоры, закрытый письменный обмен и закрытые переговоры, которые мы не комментируем", - заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер на брифинге в Берлине.

По ее словам, ранее правительство ФРГ уже проводило закрытые переговоры с США по данной теме. Укладка труб газопровода в водах Дании началась несколько дней назад .

Строительство "Северного потока-2"

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. По ним будет поставляться газ в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Против проекта выступают США , продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.

Россия неоднократно призывала относиться к проекту исключительно как к экономическому. Москва подчеркивает, что "Северный поток-2" выгоден европейским странам, так как способствует укреплению их энергобезопасности.

Проект по строительству газопровода реализован уже на 97%. Осталось достроить примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров. В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С немецкими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" до конца мая.

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