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Перечень грузов Беларуси, поставляемых через порты РФ, могут расширить

10.02.2021 16:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 фев – Sputnik. Перечень грузов Беларуси, поставляемых через порты России, могут расширить, заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев в интервью РИА Новости.

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил перенаправить все торговые потоки из Литвы еще в конце августа прошедшего года. Правительство РФ в конце января 2021 года утвердило проект соглашения с Беларусью о перевозке и перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты. Соглашение по перевозке белорусских нефтепродуктов будет действовать до 31 декабря 2023 года с возможностью автоматического продления. Итоговый документ с белорусской стороной поручено подписать Минтрансу РФ. Согласно проекту, российские порты в 2021 году могут перевалить до двух миллионов тонн белорусских нефтепродуктов.

© Sputnik / Алексей Даничев
Транзит белорусских товаров через российские порты скоро заработает

"Уже обозначены индикативные показатели объема перевалки белорусских нефтепродуктов через порты России, который должен составить в текущем году свыше 1,5 миллионов тонн. Заявлено о таком сотрудничестве и на ближайшую перспективу. Соответствующее межправительственное соглашение будет подписано министрами транспорта в самое ближайшее время - под эгидой комиссии по обеспечению формирования объединенной транспортной системы Союзного государства", - сказал Мезенцев.

Российский посол обратил внимание, что "пока на экспертном уровне" прорабатывается возможность поставок по этому маршруту других грузов.

Комментируя возможность покупки Минском терминала в российском порту, Мезенцев заявил, что "тема видится перспективной, но требует детальной проработки". "В том числе и ее финансового аспекта", - сказал он.

 
Теги: Минск
 
 
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Индикативный объем перевалки белорусских нефтепродуктов через порты России в 2021 году определен на уровне свыше 1,5 миллиона тонн.
 
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