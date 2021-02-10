Канопацкая, БНФ, социал-демократы - кого пригласили на Всебелорусское собрание без права голоса

Источник материала: Tut.by

В ближайшие два дня во Дворце республики в Минске будет проходить шестое Всебелорусское народное собрание. Официально в нем примет участие почти 2700 человек, из которых 2400 делегаты, а остальные — гости. В этом году на собрание пригласили и представителей нескольких оппозиционных партий, правда, они участвовать в собрании отказались и объяснили почему.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Делегаты на Всебелорусском народном собрании обладают правом голоса, то есть могут голосовать за решения, принятые на съезде. У гостей такого права нет, кроме того, они не могут и выступать на ВНС, то есть будут только слушать делегатов.

Решения республиканского собрания принимаются открытым голосованием простым большинством голосов его участников и оформляются резолюцией собрания, которая в трехдневный срок направляется президенту. Глава государства рассматривает резолюцию и по вопросам, входящим непосредственно в его компетенцию, принимает решение. По вопросам, относящимся к компетенции соответствующих государственных органов, Администрация президента направляет в эти органы резолюцию республиканского собрания для рассмотрения и принятия по ней решения. Решение по резолюции республиканского собрания должно быть принято в трехмесячный срок со дня ее поступления в Администрацию президента.

В этом году на Всебелорусское собрание в качестве гостей пригласили представителей восьми из 15 зарегистрированных в Беларуси партий: провластных Белорусской социально-спортивной партии, Республиканской партии, Социал-демократической партии народного согласия, а также оппозиционных — Белорусской партии левых «Справедливый мир», Белорусского народного фронта, Белорусской патриотической партии, партии «Белорусская социал-демократическая Грамада», Белорусской социал-демократической партии (Грамада).



Фото: Телеграм-канал Всебелорусского народного собрания

Представители оппозиционных партий участвовать в собрании отказались.

Как пояснил TUT.BY лидер БСДП (Грамада) Игорь Борисов, решение не участвовать было принято президиумом партии.

— Прэзідыум БСДП лічыць, што дадзены сход з’яўляецца кансультацыйным мерапрыемствам прыхільнікаў дзеючай улады, аднак не беларускага народа і не палітычных партый, якія дагэтуль не прызнаны суб’ектамі палітычных працэсаў унутры краіны. Прэзідыум БСДП мяркуе, што пытанні па выхаду з палітычнага крызісу не могуць разглядацца на Усебеларускім народным сходзе праз неканстытуцыйнасць гэтага мерапрыемства і неўпанаважанасці яго ў пытанні прыняцця рашэнняў. Гэты сход не будзе спрыяць адзінству і кансалідацыі беларускага народа, а толькі ўзмоцніць супрацьстаянне ўлады з народам, — пояснили в партии.

При этом в партии готовы обсуждать пути по выходу из политического кризиса и стабилизации ситуации в стране.

— З улікам непрызнання міжнароднай супольнасцю парламента і Аляксандра Лукашэнкі ў якасці Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь прапануе распачаць перамовы для выхаду з палітычнага крызісу з лідарамі грамадскай думкі пры пасярэдніцтве АБСЕ, БСДП і іншых дэмакратычных палітычных партый. Да пачатку правядзення перамоваў прапануем у аднабаковым парадку распачаць амністыю грамадзянак і грамадзян, якія асуджаны па палітычных матывах і прызнаны праваабарончымі арганізацыямі палітвязнямі, — отмечают в партии.

Партия БНФ тоже отказалась от участия в Всебелорусском собрании, назвав его съездом единомышленников Лукашенко и его политики.



Алексей Янукевич и Григорий Костусев. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Гэта будзе агітацыйна-прапагандыскае мерапрыемства прыхільнікаў Аляксандра Лукашэнкі і таго курсу, які ажыццяўляе цяперашняя адміністрацыя. Натуральна, БНФ катэгарычна ня згодны з рэпрэсіямі і гвалтам, з нападкамі на нацыянальную сымболіку, з заангажаваннем Расеі ва ўнутраныя беларускія справы. Таму няма ніякіх падставаў нам накіроўваць сваіх прадстаўнікоў на гэтае мерапрыемства. Пры гэтым мы за агульнанацыянальны дыялог і заклікаем да яго. Аднак сход 11−12 лютага, відавочна, ня будзе і нават не плянуецца арганізатарамі як нейкая форма дыялогу, — сказал TUT.BY зампред партии БНФ Алексей Янукевич.

Глава «Белорусская социал-демократическая Грамада», экс-кандиат в президенты Сергей Черечень заявил , что отказывается участвовать в ВНС, поскольку оно не дает возможности решить проблему политического, экономического и социального кризиса.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Моя партия могла бы рассматривать Всебелорусское народное собрание как площадку для обмена мнениями и обсуждения плана развития Беларуси, но сейчас это невозможно. Я уверен, что придет время, когда обе стороны будут вынуждены договариваться, но это явно не сегодня. Сегодня как оппозиция, так и власть, далеки от реальности и не готовы решать существующие проблемы. Я всегда открыт к диалогу и готов совместно находить пути решения сложных ситуация. ВНС не отражает интересов моих избирателей и не дает возможности решить проблему политического, экономического и социального кризиса. Я буду наблюдать за мероприятием, но среди участников меня не будет, — заявил Черечень.

Пленум центрального комитета Белорусской партии левых «Справедливый мир» тоже проголосовал против участия партии во Всебелорусском народном собрании.

— Во-первых, при формировании делегатов были ущемлены интересы политических партий, в том числе «Справедливого мира». Должна была быть выделена квота, где они бы избрали полноправных делегатов, которые могли решать вопросы наравне с другими, — пояснил БелаПАН лидер партии Сергей Калякин.

Приглашение — это не участие в качестве делегатов, добавил он, «это для мебели и интерьера, чтобы осветить, как там проходит».

— Мы также направляли в ВНС предложения по политическому и социально-экономическому развитию страны, но не услышали никакого ответа: это принято, не принято. Нас никуда не пригласили поговорить, что можно взять или почему нельзя взять предложения, — добавил глава партии.

Пригласили на Всебелорусское собрание и экс-кандидата в президенты Анну Канопацкую, называющую себя оппозицией. В 2016 году она стала одной из двух оппозиционерок, прошедших в парламент.

Свое участие в собрании Анна Канопацкая подтвердила TUT.BY, но в подробности вдаваться не захотела.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ранее в комментарии «Нашай Ніве» Канопацкая заявила, что не считает ВНС «каким-то там легитимным органом или органом власти». Но, по ее мнению, это та площадка, на которой можно озвучить те вещи, которые действительно волнуют гражданское общество, поднять вопросы, которые она считает особенно важными: еждународные отношения и независимость Беларуси, вопрос национальных символов, забота о тех людях, которые сегодня находятся за решеткой, а также изменения в Конституцию.

Экс-кандидат в президенты также заявила, что согласилась участвовать в собрании только при условии, что получит там право выступить. Но гости ВНС, напомним, не имеют такой возможности.