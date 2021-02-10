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Канопацкая, БНФ, социал-демократы - кого пригласили на Всебелорусское собрание без права голоса
10.02.2021 17:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ближайшие два дня во Дворце республики в Минске будет проходить шестое Всебелорусское народное собрание. Официально в нем примет участие почти 2700 человек, из которых 2400 делегаты, а остальные — гости. В этом году на собрание пригласили и представителей нескольких оппозиционных партий, правда, они участвовать в собрании отказались и объяснили почему.
Делегаты на Всебелорусском народном собрании обладают правом голоса, то есть могут голосовать за решения, принятые на съезде. У гостей такого права нет, кроме того, они не могут и выступать на ВНС, то есть будут только слушать делегатов.
В этом году на Всебелорусское собрание в качестве гостей пригласили представителей восьми из 15 зарегистрированных в Беларуси партий: провластных Белорусской социально-спортивной партии, Республиканской партии, Социал-демократической партии народного согласия, а также оппозиционных — Белорусской партии левых «Справедливый мир», Белорусского народного фронта, Белорусской патриотической партии, партии «Белорусская социал-демократическая Грамада», Белорусской социал-демократической партии (Грамада).
Представители оппозиционных партий участвовать в собрании отказались.
Как пояснил TUT.BY лидер БСДП (Грамада) Игорь Борисов, решение не участвовать было принято президиумом партии.
— Прэзідыум БСДП лічыць, што дадзены сход з’яўляецца кансультацыйным мерапрыемствам прыхільнікаў дзеючай улады, аднак не беларускага народа і не палітычных партый, якія дагэтуль не прызнаны суб’ектамі палітычных працэсаў унутры краіны. Прэзідыум БСДП мяркуе, што пытанні па выхаду з палітычнага крызісу не могуць разглядацца на Усебеларускім народным сходзе праз неканстытуцыйнасць гэтага мерапрыемства і неўпанаважанасці яго ў пытанні прыняцця рашэнняў. Гэты сход не будзе спрыяць адзінству і кансалідацыі беларускага народа, а толькі ўзмоцніць супрацьстаянне ўлады з народам, — пояснили в партии.
При этом в партии готовы обсуждать пути по выходу из политического кризиса и стабилизации ситуации в стране.
— З улікам непрызнання міжнароднай супольнасцю парламента і Аляксандра Лукашэнкі ў якасці Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь прапануе распачаць перамовы для выхаду з палітычнага крызісу з лідарамі грамадскай думкі пры пасярэдніцтве АБСЕ, БСДП і іншых дэмакратычных палітычных партый. Да пачатку правядзення перамоваў прапануем у аднабаковым парадку распачаць амністыю грамадзянак і грамадзян, якія асуджаны па палітычных матывах і прызнаны праваабарончымі арганізацыямі палітвязнямі, — отмечают в партии.
Партия БНФ тоже отказалась от участия в Всебелорусском собрании, назвав его съездом единомышленников Лукашенко и его политики.
— Гэта будзе агітацыйна-прапагандыскае мерапрыемства прыхільнікаў Аляксандра Лукашэнкі і таго курсу, які ажыццяўляе цяперашняя адміністрацыя. Натуральна, БНФ катэгарычна ня згодны з рэпрэсіямі і гвалтам, з нападкамі на нацыянальную сымболіку, з заангажаваннем Расеі ва ўнутраныя беларускія справы. Таму няма ніякіх падставаў нам накіроўваць сваіх прадстаўнікоў на гэтае мерапрыемства. Пры гэтым мы за агульнанацыянальны дыялог і заклікаем да яго. Аднак сход 11−12 лютага, відавочна, ня будзе і нават не плянуецца арганізатарамі як нейкая форма дыялогу, — сказал TUT.BY зампред партии БНФ Алексей Янукевич.
Глава «Белорусская социал-демократическая Грамада», экс-кандиат в президенты Сергей Черечень
— Моя партия могла бы рассматривать Всебелорусское народное собрание как площадку для обмена мнениями и обсуждения плана развития Беларуси, но сейчас это невозможно. Я уверен, что придет время, когда обе стороны будут вынуждены договариваться, но это явно не сегодня. Сегодня как оппозиция, так и власть, далеки от реальности и не готовы решать существующие проблемы. Я всегда открыт к диалогу и готов совместно находить пути решения сложных ситуация. ВНС не отражает интересов моих избирателей и не дает возможности решить проблему политического, экономического и социального кризиса. Я буду наблюдать за мероприятием, но среди участников меня не будет, — заявил Черечень.
Пленум центрального комитета Белорусской партии левых «Справедливый мир» тоже проголосовал против участия партии во Всебелорусском народном собрании.
— Во-первых, при формировании делегатов были ущемлены интересы политических партий, в том числе «Справедливого мира». Должна была быть выделена квота, где они бы избрали полноправных делегатов, которые могли решать вопросы наравне с другими, — пояснил БелаПАН лидер партии Сергей Калякин.
Приглашение — это не участие в качестве делегатов, добавил он, «это для мебели и интерьера, чтобы осветить, как там проходит».
— Мы также направляли в ВНС предложения по политическому и социально-экономическому развитию страны, но не услышали никакого ответа: это принято, не принято. Нас никуда не пригласили поговорить, что можно взять или почему нельзя взять предложения, — добавил глава партии.
Пригласили на Всебелорусское собрание и экс-кандидата в президенты Анну Канопацкую, называющую себя оппозицией. В 2016 году она стала одной из двух оппозиционерок, прошедших в парламент.
Свое участие в собрании Анна Канопацкая подтвердила TUT.BY, но в подробности вдаваться не захотела.
Ранее в комментарии
Экс-кандидат в президенты также заявила, что согласилась участвовать в собрании только при условии, что получит там право выступить. Но гости ВНС, напомним, не имеют такой возможности.
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В ближайшие два дня во Дворце республики в Минске будет проходить шестое Всебелорусское народное собрание. Официально в нем примет участие почти 2400 делегатов....
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