На реконструкцию спиртзавода в Ивацевичах потратят более 27 млн долларов

Источник материала: Tut.by

В Ивацевичском районе ищут подрядчика для реконструкции местного спиртзавода, сообщает «Першы Рэгіён» .



Фото: «Першы Рэгіён»

Подробности техзадания неизвестны. Однако в объявлении сообщается, что в результате реконструкции необходимо увеличить «мощности по производству спирта до 6000 дал (60 тысяч литров) в сутки и внедрить технологии по переработке послеспиртовой барды». Сегодня мощность завода — 3000 дал в сутки.

Реконструкция обойдется в 71 млн рублей. По сегодняшнему курсу это почти 27,2 миллиона долларов. Для сравнения: весь бюджет Ивацевичского района на 2021 год — 83 225 301 рублей, или почти 32 миллиона долларов.

Из информации на сайте закупок известно, что реконструкцию необходимо завершить за 26 месяцев.

Ивацевичский спиртзавод является филиалом ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко». Основная продукция предприятия в Ивацевичах — спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья «Люкс».