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На реконструкцию спиртзавода в Ивацевичах потратят более 27 млн долларов
10.02.2021 17:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Ивацевичском районе ищут подрядчика для реконструкции местного спиртзавода, сообщает
Подробности техзадания неизвестны. Однако в
Реконструкция обойдется в 71 млн рублей. По сегодняшнему курсу это почти 27,2 миллиона долларов. Для сравнения: весь бюджет Ивацевичского района на 2021 год — 83 225 301 рублей, или почти 32 миллиона долларов.
Из информации на сайте закупок известно, что реконструкцию необходимо завершить за 26 месяцев.
Ивацевичский спиртзавод является филиалом ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко». Основная продукция предприятия в Ивацевичах — спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья «Люкс».
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