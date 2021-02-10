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Плотность флагов зашкаливает. Как выглядит Минск перед ВНС – ФОТОФАКТ

10.02.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Минск подготовили к VI Всебелорусскому народному собранию, и, прямо скажем, увиденное впечатляет. Флаги окутали площади и проспекты, куда ни глянь – везде «Развитие. Единство. Независимость». Для тех, кто изолировался на время морозов, показываем эту красоту. Нравится?

Плотность флагов зашкаливает. Как выглядит Минск перед ВНС – ФОТОФАКТ
Плотность флагов зашкаливает. Как выглядит Минск перед ВНС – ФОТОФАКТ
Плотность флагов зашкаливает. Как выглядит Минск перед ВНС – ФОТОФАКТ
Плотность флагов зашкаливает. Как выглядит Минск перед ВНС – ФОТОФАКТ
Плотность флагов зашкаливает. Как выглядит Минск перед ВНС – ФОТОФАКТ
Плотность флагов зашкаливает. Как выглядит Минск перед ВНС – ФОТОФАКТ
Плотность флагов зашкаливает. Как выглядит Минск перед ВНС – ФОТОФАКТ
Плотность флагов зашкаливает. Как выглядит Минск перед ВНС – ФОТОФАКТ
Плотность флагов зашкаливает. Как выглядит Минск перед ВНС – ФОТОФАКТ
Плотность флагов зашкаливает. Как выглядит Минск перед ВНС – ФОТОФАКТ
Плотность флагов зашкаливает. Как выглядит Минск перед ВНС – ФОТОФАКТ

Сделано, конечно, немало, но совершенству нет предела. Последние штрихи подготовки - талый снег аккуратно пакуется по ведрам коммунальщиков. Город готов. 

Плотность флагов зашкаливает. Как выглядит Минск перед ВНС – ФОТОФАКТ
Плотность флагов зашкаливает. Как выглядит Минск перед ВНС – ФОТОФАКТ
Плотность флагов зашкаливает. Как выглядит Минск перед ВНС – ФОТОФАКТ
Плотность флагов зашкаливает. Как выглядит Минск перед ВНС – ФОТОФАКТ
Плотность флагов зашкаливает. Как выглядит Минск перед ВНС – ФОТОФАКТ
 
 
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Минск подготовили к VI Всебелорусскому народному собранию, и, прямо скажем, увиденное впечатляет. Флаги окутали площади и проспекты, куда ни глянь – везде...
 
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