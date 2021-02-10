Плотность флагов зашкаливает. Как выглядит Минск перед ВНС – ФОТОФАКТ

Источник материала: realt.by

Минск подготовили к VI Всебелорусскому народному собранию, и, прямо скажем, увиденное впечатляет. Флаги окутали площади и проспекты, куда ни глянь – везде «Развитие. Единство. Независимость». Для тех, кто изолировался на время морозов, показываем эту красоту. Нравится?

Сделано, конечно, немало, но совершенству нет предела. Последние штрихи подготовки - талый снег аккуратно пакуется по ведрам коммунальщиков. Город готов.









