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Плотность флагов зашкаливает. Как выглядит Минск перед ВНС – ФОТОФАКТ
10.02.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Минск подготовили к VI Всебелорусскому народному собранию, и, прямо скажем, увиденное впечатляет. Флаги окутали площади и проспекты, куда ни глянь – везде «Развитие. Единство. Независимость». Для тех, кто изолировался на время морозов, показываем эту красоту. Нравится?
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Минск подготовили к VI Всебелорусскому народному собранию, и, прямо скажем, увиденное впечатляет. Флаги окутали площади и проспекты, куда ни глянь – везде...
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