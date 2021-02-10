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На месте снесенных двухэтажек возле Тракторного завода начали строить семиэтажный дом. Кому предложат квартиры и сколько будет стоить метр

10.02.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В районе поселка Тракторозаводцев в Минске, на месте снесенных двухэтажек, начинается строительство новых домов. Так, УКС Заводского района Минска предлагает гражданам, стоящим на очереди на улучшение жилищных условий, поучаствовать в покупке квартир в строящемся 7-ми этажном доме №1 по Генплану.

На месте снесенных двухэтажек возле Тракторного завода начали строить семиэтажный дом. Кому предложат квартиры и сколько будет стоить метр
Эти дома в поселке Тракторозаводцев уже снесены. Новостройки появятся на их месте

На месте снесенных двухэтажек возле Тракторного завода начали строить семиэтажный дом. Кому предложат квартиры и сколько будет стоить метр

Возводить панельный дом серии М464-У1М-02 на 4 подъезда и 112 квартир начали только в декабре прошлого года.

В настоящий момент «очередникам» по направлениям администраций районов Минска предлагается 112 квартир:

- 56 двухкомнатных квартир общей площадью 59 «квадратов»;

- 48 трехкомнатных квартир общей площадью 82 «квадрата»;

- 8 трехкомнатных квартир общей площадью 78 «квадратов».

На месте снесенных двухэтажек возле Тракторного завода начали строить семиэтажный дом. Кому предложат квартиры и сколько будет стоить метр

Купить квартиру в новостройке можно по 1746 рублей за квадратный метр для нормативной площади и по 2200 рублей для площади, превышающей нормативную.

Напомним, речь идет о пустыре в границах улиц Клумова, Чеботарева, Стахановской и Щербакова, который образовался на месте 11 двухэтажек, снесенных в 2017 году.

Несколько лет назад глава администрации Партизанского района Денис Овсянников сообщал, что в Тракторозаводском поселке появится два новых жилых дома.

Принимать заявления будут с 12 февраля в здании администрации Партизанского района.

 
Теги: Минск
 
 
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В районе поселка Тракторозаводцев в Минске, на месте снесенных двухэтажек, начинается строительство новых домов. Так, УКС Заводского района Минска предлагает...
 
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