На месте снесенных двухэтажек возле Тракторного завода начали строить семиэтажный дом. Кому предложат квартиры и сколько будет стоить метр

Купить квартиру в новостройке можно по 1746 рублей за квадратный метр для нормативной площади и по 2200 рублей для площади, превышающей нормативную.

Напомним, речь идет о пустыре в границах улиц Клумова, Чеботарева, Стахановской и Щербакова, который образовался на месте 11 двухэтажек, снесенных в 2017 году.

Несколько лет назад глава администрации Партизанского района Денис Овсянников сообщал , что в Тракторозаводском поселке появится два новых жилых дома.

Принимать заявления будут с 12 февраля в здании администрации Партизанского района.