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На месте снесенных двухэтажек возле Тракторного завода начали строить семиэтажный дом. Кому предложат квартиры и сколько будет стоить метр
10.02.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В районе
Возводить панельный дом серии М464-У1М-02 на 4 подъезда и 112 квартир начали только в декабре прошлого года.
В настоящий момент «очередникам» по направлениям администраций районов Минска предлагается 112 квартир:
- 56 двухкомнатных квартир общей площадью 59 «квадратов»;
- 48 трехкомнатных квартир общей площадью 82 «квадрата»;
- 8 трехкомнатных квартир общей площадью 78 «квадратов».
Напомним, речь идет о пустыре в границах улиц Клумова, Чеботарева, Стахановской и Щербакова, который образовался на месте 11 двухэтажек, снесенных в 2017 году.
Несколько лет назад глава администрации Партизанского района Денис Овсянников
Принимать заявления будут с 12 февраля в здании администрации Партизанского района.
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На месте снесенных двухэтажек возле Тракторного завода начали строить семиэтажный дом. Кому предложат квартиры и сколько будет стоить метр
В районе поселка Тракторозаводцев в Минске, на месте снесенных двухэтажек, начинается строительство новых домов. Так, УКС Заводского района Минска предлагает...
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