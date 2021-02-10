На 1000 рублей дороже, чем для нуждающихся. В ЖК «Малая Родина» выставили на продажу 24 квартиры для всех желающих

Что предлагают «очередникам»?

Речь идет о двух 17-этажных домах №10 и №11 по генплану. В них будет по одному подъезду и по 118 квартир.

Так, для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в домах №10 и №11 предлагается 162 квартиры:

- 6 однокомнатные квартиры общей площадью 46 «квадратов»

- 60 однокомнатных квартир общей площадью 45 «квадратов»

- 6 двухкомнатные квартиры общей площадью 62 «квадратов»

- 62 двухкомнатную квартиру общей площадью 68 «квадратов»

- 28 трехкомнатных квартир общей площадью 85 «квадратов»

Договоры еще по 48 квартирам будут заключаться по направлениям Министерства обороны. Они предназначаются для сотрудников, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту прохождения службы.