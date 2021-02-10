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На 1000 рублей дороже, чем для нуждающихся. В ЖК «Малая Родина» выставили на продажу 24 квартиры для всех желающих
10.02.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Минске продолжается строительство ЖК «Малая Родина» (в сентябре мы делали
Что предлагают «очередникам»?
Речь идет о двух 17-этажных домах №10 и №11 по генплану. В них будет по одному подъезду и по 118 квартир.
Так, для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в домах №10 и №11 предлагается 162 квартиры:
- 6 однокомнатные квартиры общей площадью 46 «квадратов»
- 60 однокомнатных квартир общей площадью 45 «квадратов»
- 6 двухкомнатные квартиры общей площадью 62 «квадратов»
- 62 двухкомнатную квартиру общей площадью 68 «квадратов»
- 28 трехкомнатных квартир общей площадью 85 «квадратов»
Договоры еще по 48 квартирам будут заключаться по направлениям Министерства обороны. Они предназначаются для сотрудников, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту прохождения службы.
А что всем желающим?
На коммерческой основе УКС Заводского района предлагает 24 квартиры в двух домах:
- 13 однокомнатных квартир общей площадью 45 «квадратов». Стоимость – 2600 рублей за квадратный метр при 100% оплате и 2800 рублей при оплате по графику.
- 11 двухкомнатных квартир общей площадью 68 «квадратов». Стоимость – 2550 рублей стоимость за квадратный метр при 100% оплате и 2750 рублей при оплате по графику.
Таким образом, «однушка» в ЖК «Родина» будет стоить 117 тысяч рублей (45 тысяч долларов), а «двушка» – 173 тысячи рублей (67 тысяч долларов).
Заявления о долевом строительстве жилых помещений будут приниматься в администрации Партизанского района Минска с 11 февраля.
К слову, в марте прошлого года квартиры в ЖК «Малая Родина» с «квадратом» в 2000 тысячи рублей
Строительство этих многоэтажек стартовало в декабре прошлого года, сдать их планируется в феврале 2022 года. Квартиры будут без отделки, но с полной планировкой. Под лоджиями на первых этажах оборудуют погреба.
Напомним, что ранее эту территорию занимала военная часть. В прошлом году здесь снесли ангары и хозпостройки и принялись готовить участок к строительству жилого квартала.
Строящийся жилой комплекс «Малая Родина» будет состоять из 9 жилых домов, детского сада и двух паркингов. 6 домов из 9 отдадут многодетным семьям, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. 696 квартир для этой категории семей будут распределяться по всем районным администрациям.
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На 1000 рублей дороже, чем для нуждающихся. В ЖК «Малая Родина» выставили на продажу 24 квартиры для всех желающих
В Минске продолжается строительство ЖК «Малая Родина» (в сентябре мы делали большой репортаж о комплексе). Власти приняли решение, что 6 из 9 жилых домов в районе...
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