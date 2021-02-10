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Дочка «Транснефти»: действия Беларуси могут привести к банкротству

10.02.2021 17:15 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Экономические факторы и растущая активизация контрольно-надзорных органов Беларуси могут привести к финансовым потерям и приостановке деятельности предприятия «Запад-Транснефтепродукт».

Об этом заявил советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин 10 февраля, передает «Интерфакс».

По его словам, в монополии пришли к выводу, что белорусские власти создают реальные предпосылки банкротства и последующей национализации УП «Запад-Транснефтепродукт» в пользу Беларуси.

«Возможный переход УП "Запад-Транснефтепродукт" из собственности Российской Федерации в собственность Республики Беларусь приведет к существенным финансовым потерям РФ (на текущий момент стоимость активов предприятия - 6,7 млрд росс. руб.)», - отметил он.

По его словам, условия, в которых вынуждено работать предприятие, находятся под влиянием нескольких негативных факторов:

  • С 1 января в Беларуси ставка налога на прибыль выросла с 18% до 50%
  • Введен экологический сбор – это 80-90 млн руб. ежегодно в 2021-2024 годах
  • Объемы прокачки продуктов снижаются – с 6 млн тонн (2019) до 3,4 млн тонн ежегодно в 2021-2024 годах.

В отношении УП Беларусь применяет дискриминацию

По словам Демина, в отношении предприятия «Запад-Транснефтепродукт» наблюдается дискриминация в вопросе уплаты налогов – под экологический налог подпадает только оно. Данный налог не распространяется на транспортировку нефти и нефтепродуктов белорусского происхождения, а также нефти, транспортируемой по территории республики с территории Украины и из Польши.

«Введение экологического налога и увеличение ставки налога на прибыль до 50%, при текущем значительном падении объемов транспортировки нефтепродуктов, приводит к отсутствию финансовой возможности решения производственных задач по обеспечению бесперебойной и безаварийной эксплуатации магистральных трубопроводов, выполнения перспективных планов развития предприятия», - пояснил пресс-секретарь.

Такие усложнения для бизнеса и повышение тарифа на транспортировку нефтепродуктов по территории Беларуси может привести к оттоку транзитных объемов и переход на применение альтернативных видов транспорта и маршрутов. В результате могут снизиться показатели экономической деятельности предприятия «Запад-Транснефтепродукт».

Согласно прогнозам «Транснефти», она будет убыточной. Объем потерь может составить 700-800 млн рублей в год, а дефицит денежных средств на конец 2024 г. прогнозируется в объеме 1,5 млрд руб.

«Только при объеме 4,7 млн тонн финансовый результат перестает быть отрицательным, а для поддержания техсостояния трубопровода в объявленный условиях нужно прокачивать не менее 5 млн тонн, тогда удастся аккумулировать 75 млн руб. для ремонтных работ», - заявил пресс-секретарь российской трубопроводной монополии.

 
 
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Экономические факторы и растущая активизация контрольно-надзорных органов Беларуси могут привести к финансовым потерям и приостановке деятельности предприятия...
 
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