Белорусская калийная компания договорилась о цене китайского контракта

Источник материала: Tut.by

Белорусская калийная компания 10 февраля достигла соглашения с консорциумом китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) об установлении контрактной цены в размере 247 долларов за тонну, сообщила пресс-служба.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Цена установлена на 2021 год со сроком поставки до 31 декабря 2021 года.

«Указанное соглашение — это следующий закономерный шаг в укреплении стабильности мирового рынка калия и позитивный сигнал для дальнейшего роста цен в других регионах. Подписание нового китайского контракта вслед за заключенным индийским создает прочный фундамент для устойчивого спроса на калий и стимул для положительной ценовой динамики. БКК выражает благодарность консорциуму китайских покупателей за проведенную плодотворную работу, позволившую принять решение, отвечающее реальному положению дел на рынке и стимулирующее его дальнейшее гармоничное развитие», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце января БКК подписала по аналогичной цене индийский контракт.

Российский и канадский производители и экспортеры калийных удобрений, «Уралкалий» и Canpotex раскритиковали этот контракт , заявив, что цена его «не соответствует текущим рыночным тенденциям».

ОАО «Белорусская калийная компания» было основано в 2013 году, является эксклюзивным экспортером калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий» и на протяжении последних лет сохраняет уверенное лидерство в мировом экспорте калийных удобрений. За годы своей деятельности БКК осуществила поставки белорусского калия почти в 140 стран мира. Китай — крупнейший потребитель калия в мире.