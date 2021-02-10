ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусская калийная компания договорилась о цене китайского контракта

10.02.2021 18:15 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусская калийная компания 10 февраля достигла соглашения с консорциумом китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) об установлении контрактной цены в размере 247 долларов за тонну, сообщила пресс-служба.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Цена установлена на 2021 год со сроком поставки до 31 декабря 2021 года.

«Указанное соглашение — это следующий закономерный шаг в укреплении стабильности мирового рынка калия и позитивный сигнал для дальнейшего роста цен в других регионах. Подписание нового китайского контракта вслед за заключенным индийским создает прочный фундамент для устойчивого спроса на калий и стимул для положительной ценовой динамики. БКК выражает благодарность консорциуму китайских покупателей за проведенную плодотворную работу, позволившую принять решение, отвечающее реальному положению дел на рынке и стимулирующее его дальнейшее гармоничное развитие», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце января БКК подписала по аналогичной цене индийский контракт.

Российский и канадский производители и экспортеры калийных удобрений, «Уралкалий» и Canpotex раскритиковали этот контракт, заявив, что цена его «не соответствует текущим рыночным тенденциям».

ОАО «Белорусская калийная компания» было основано в 2013 году, является эксклюзивным экспортером калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий» и на протяжении последних лет сохраняет уверенное лидерство в мировом экспорте калийных удобрений. За годы своей деятельности БКК осуществила поставки белорусского калия почти в 140 стран мира. Китай — крупнейший потребитель калия в мире.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская калийная компания 10 февраля достигла соглашения с консорциумом китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) об установлении контрактной цены в размере 247...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Дочка «Транснефти»: действия Беларуси могут привести к банкротству
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by