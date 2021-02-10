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Белорусская калийная компания договорилась о цене китайского контракта
10.02.2021 18:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусская калийная компания 10 февраля достигла соглашения с консорциумом китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) об установлении контрактной цены в размере 247 долларов за тонну, сообщила пресс-служба.
Цена установлена на 2021 год со сроком поставки до 31 декабря 2021 года.
«Указанное соглашение — это следующий закономерный шаг в укреплении стабильности мирового рынка калия и позитивный сигнал для дальнейшего роста цен в других регионах. Подписание нового китайского контракта вслед за заключенным индийским создает прочный фундамент для устойчивого спроса на калий и стимул для положительной ценовой динамики. БКК выражает благодарность консорциуму китайских покупателей за проведенную плодотворную работу, позволившую принять решение, отвечающее реальному положению дел на рынке и стимулирующее его дальнейшее гармоничное развитие», — говорится в сообщении.
Напомним, в конце января БКК подписала по аналогичной цене
Российский и канадский производители и экспортеры калийных удобрений, «Уралкалий» и Canpotex
ОАО «Белорусская калийная компания» было основано в 2013 году, является эксклюзивным экспортером калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий» и на протяжении последних лет сохраняет уверенное лидерство в мировом экспорте калийных удобрений. За годы своей деятельности БКК осуществила поставки белорусского калия почти в 140 стран мира. Китай — крупнейший потребитель калия в мире.
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Белорусская калийная компания 10 февраля достигла соглашения с консорциумом китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) об установлении контрактной цены в размере 247...
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